Khi mẹ chọn đúng, con gái chọn an toàn: “Di Sản Của Thanh Xuân” tại Thanh Hằng Beauty Medi

Mẹ và con gái thời 5.0 tin tưởng và lựa chọn Thanh Hằng Beauty Medi trong hành trình gìn giữ nhan sắc thanh xuân

Thanh Hằng Beauty Medi – thương hiệu 16 năm gắn bó với phụ nữ Việt – là địa chỉ được nhiều gia đình tin chọn cho hành trình này. Tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, sự kiện "Mẹ & Con Gái – Di Sản của Thanh Xuân" được tổ chức trong không gian thanh lịch kiểu Paris, quy tụ hơn 50 cặp mẹ – con.

50 cặp mẹ và con gái lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm làm đẹp cùng các bác sĩ của Thanh Hằng Beauty Medi

Không chỉ là buổi thưởng trà, chương trình tạo cơ hội để hai thế hệ trò chuyện về cái đẹp văn minh, chuẩn y khoa. Khách mời được lắng nghe chia sẻ từ đội ngũ bác sĩ quốc tế và Việt Nam, gồm: THS.BS Kim In Chul – 30 năm phẫu thuật thẩm mỹ chuẩn Hàn, người đảm nhiệm các ca khó tại Beauty Medi. BS Shin Kyoung Mi – 30 năm da liễu & tinh chỉnh đường nét tự nhiên. Các bác sĩ thống nhất quan điểm: "Cái đẹp có thể thay đổi theo xu hướng, nhưng tiêu chuẩn đúng phải bền vững."

Đây cũng là triết lý mà Beauty Medi theo đuổi suốt 16 năm: can thiệp tối thiểu – hiệu quả tối ưu – tôn trọng cấu trúc tự nhiên. Nhiều khoảnh khắc tại sự kiện khiến khán phòng xúc động.

Khoảnh khắc mẹ và con ngồi cạnh nhau và trao truyền tình yêu với làm đẹp tình yêu với Thanh Hằng Beauty Medi

Một cô gái trẻ chia sẻ: "Con chưa từng nói với mẹ rằng con thấy mẹ đẹp. Nhưng khi nhìn cách mẹ yêu bản thân, con hiểu đó là một di sản… và con muốn tiếp nối". Bên cạnh đó sự xuất hiện của ca sĩ Thu Hằng và Phương Linh – những khách hàng gắn bó lâu năm – cũng mang lại dấu ấn đặc biệt cho chương trình.

Theo bà Đặng Thanh Hằng, Chủ tịch Thanh Hằng Beauty Medi: "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là giúp phụ nữ đẹp hơn hôm nay, mà là gìn giữ điều tốt đẹp nhất để họ có thể truyền lại cho thế hệ sau như một di sản thanh xuân."

Chủ tịch Đặng Thanh Hằng 16 năm đồng hành chăm sóc nhan sắc và sức khỏe cho phụ nữ Việt nhiều thế hệ

Sau 16 năm, thương hiệu trở thành lựa chọn của nhiều doanh nhân, nghệ sĩ và các gia đình tôn vinh sự tinh tế – nhờ đội ngũ bác sĩ giỏi, phác đồ cá nhân hoá theo độ tuổi và triết lý làm đẹp tự nhiên – không đánh đổi. "Di sản của thanh xuân" vì thế không chỉ là tên một sự kiện, mà còn là thông điệp: Khi mẹ chọn đúng, con gái sẽ luôn an toàn – hôm nay và cả nhiều năm về sau.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi

TP Hà Nội: 36 Tuệ Tĩnh, P. Hai Bà Trưng

TP Hồ Chí Minh: Số 9 Phùng Khắc Khoan, P. Sài Gòn

Hotline: 0904 08 5588 - 096 511 6688

Fanpage: https://www.facebook.com/beautymediskinclinic