Khi nào Bách hóa Xanh của ông Nguyễn Đức Tài sẽ có lãi?

Công ty chứng khoán VNDirect mới đây đã có báo cáo phân tích về tình hình kinh doanh của Công ty cổ phần Thế giới Di động (MWG) do ông Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cụ thể, trong báo cáo này, VNDirect cho hay, MWG đánh mất đà tăng trưởng lợi nhuận ròng kể từ 2012 với lợi nhuận ròng 2022 giảm 16,3% so với cùng kỳ.

MWG đạt doanh thu trong quý 4/2022 là 30.588 tỷ đồng (-15,4% so với cùng kỳ) do doanh thu của Thế giới Di động và Điện máy Xanh giảm 26,5% so với cùng kỳ trong bối cảnh tiêu dùng sụt giảm mạnh và khan hàng một số sản phẩm hot như dòng iPhone 14 do hoạt động sản xuất của Apple bị gián đoạn trong quý 4/2022 bởi Covid-19 tại Trung Quốc.

Trong khi dó, doanh thu của Bách Hóa Xanh tăng 27,8% so với cùng kỳ nhờ thành công trong quá trình tái cấu trúc, mang lại doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa hàng Bách hóa Xanh trong quý 4/2022 đạt 1,38 tỷ đồng, tăng 56,8% so với cùng kỳ.

Liên quan đến Bách hóa Xanh, công ty chứng khoán này cho hay, đã sự cải thiện về lưu lượng và kết quả Bách hóa Xanh trong quý vừa qua.

Theo số liệu từ Similarweb, lượng truy cập vào website Bachhoaxanh.com giai đoạn 22/11 - 23/1 gấp 3,0 lần so với giai đoạn trước tái cấu trúc (quý 1/2021 – quý 1/2022), điều này cũng tương đồng với kết quả của Bách Hóa Xanh từ 22/11 – 22/12 do doanh thu trong những tháng này duy trì xu hướng tăng trưởng đạt 1,38 tỷ đồng – 1,42 tỷ đồng so với khoảng 1,0 tỷ đồng vào đầu năm 2022, cho thấy sự cải thiện tốt trong việc thu hút khách hàng quay lại Bách hóa Xanh.

Tính đến 23/1/2023, trong thời gian Tết, lượng truy cập vào website Bách hóa Xanh tăng trưởng mạnh với mức tăng 32% so với tháng trước lên 23,9 triệu lượt người truy cập. "Trong quý 4/2022, nếu không tính chi phí phát sinh, chúng tôi ước tính mức lỗ của Bách hóa Xanh ở cấp công ty chỉ khoảng 350 tỷ đồng, tương đương với EBIT là -5% (so với -10 đến -12% trong quý 1 -3/2022), cho thấy kết quả của sự nỗ lực mà Bách hóa Xanh thực hiện tái cấu trúc kể từ quý 2/2022", VNDirect thông tin.

Theo MWG, giá trị mỗi đơn hàng trong quý 4/2022 giảm khoảng 15% so với đầu năm 2022 cho thấy ảnh hưởng của xu hướng chuyển dịch sang các sản phẩm giá thấp đã khiến tăng trưởng doanh thu của Bách hóa Xanh không cao như kỳ vọng.

Doanh thu hàng tháng mỗi cửa hàng của Bách hóa Xanh tăng lên 1,38 tỷ đồng trong quý 4/2022, tăng 2% so với quý trước và 56,8% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn so với dự báo của VNDirect là 1,45 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 27% trong quý 4/2022 và không ghi nhận chi phí thanh lý tài sản giúp Bách hóa Xanh thu hẹp mức lỗ còn 350 tỷ đồng trong quý từ mức lỗ trung bình 850 tỷ đồng trong ba quý trước đó.

Đánh giá của VNDirect, giá trị đơn hàng sẽ dần cải thiện trong quý 3/2023 khi các yếu tố vĩ mô ổn định trở lại. Bên cạnh đó, họ có thể thu hút thêm khách hàng và tăng tần suất mua hàng thông qua phần thưởng thành viên (Quatangvip).

Cùng với đó, quý 3/2023, Bách Hóa Xanh sẽ giữ biên lợi nhuận gộp ở mức 26% (tương đương mức năm 2022) và doanh thu hàng tháng/cửa hàng ở mức 1,50 – 1,55 tỷ đồng (+8,7% đến 12% so với quý 4/2022) để đạt điểm hòa vốn nhờ giá trị giỏ hàng tăng khi tiêu dùng phục hồi và lượng người đến Bách hóa Xanh tiếp tục tăng.

"Cho cả năm 2023 - 2024, chúng tôi ước tính doanh thu hàng tháng của cửa hàng Bách hóa Xanh sẽ đạt 1,4 tỷ đồng/1,56 tỷ đồng, đưa doanh thu chuỗi Bách hóa Xanh đạt 30.145 tỷ đồng (+11,3% so với cùng kỳ)/35.675 tỷ đồng (+18,3% so với cùng kỳ), vẫn ghi nhận khoản lỗ 367 tỷ đồng vào năm 2023 nhưng lãi 712 tỷ đồng vào năm 2024", VNDirect khẳng định.