Khi nào người dân được gọi vào đường dây nóng của Bộ Công an?

Theo trung tá Hà Đức Thân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang), thời gian gần đây, đường dây nóng của Bộ Công an tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ các công ty tài chính và các ứng dụng cho vay tiền online qua App, nội dung đòi nợ. Các đối tượng vay tiền từ các App và Công ty tài chính khi đến thời hạn trả nợ đã chuyển chức năng chuyển cuộc gọi về số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an, làm ảnh hưởng đến ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp nhận và xử lý các tin báo của quần chúng nhân dân.

Để bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên, thông suốt của đường dây nóng Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không được gọi điện quấy rối, trêu đùa, nháy máy, chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an nói chung và các đường dây nóng khác nói riêng.