Khi “tấm lòng vàng” hóa thành siêu xe, biệt thự, sống sang chảnh ngút ngàn: Những cú "phốt" từ thiện gây chấn động

Làm giả danh sách người nhận, chiếm đoạt 250 triệu USD

Năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố 47 người với cáo buộc biển thủ 250 triệu USD (khoảng 6.592 tỷ đồng) từ chương trình trợ cấp liên bang dành để lo bữa ăn cho trẻ em nghèo trong đại dịch Covid-19. Nhóm bị cáo đối mặt nhiều tội danh như đồng lõa, gian lận, rửa tiền, đưa và nhận hối lộ.

Aimee Bock, người sáng lập Feeding Our Future cùng đồng bọn lợi dụng đại dịch Covid-19 để thực hiện âm mưu biển thủ 250 triệu USD. Ảnh: NYP

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng lập mạng lưới “công ty ma”, liên kết với tổ chức phi lợi nhuận Feeding Our Future tại bang Minnesota để trục lợi từ chương trình hỗ trợ được Quốc hội Mỹ mở rộng trong giai đoạn đầu đại dịch.

Nhóm này báo cáo đã cung cấp bữa ăn cho hàng nghìn trẻ em mỗi ngày, nhưng thực tế làm giả hóa đơn thực phẩm, lập danh sách người nhận không có thật để rút tiền. Số tiền chiếm đoạt được dùng mua bất động sản trong và ngoài nước, xe sang, trang sức và du lịch xa xỉ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ còn chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19.

Bà trùm từ thiện biển thủ 11 triệu USD mua biệt thự, siêu xe cho bạn trai

Núp bóng hoạt động hỗ trợ trẻ em khó khăn, tổ chức phi lợi nhuận New Heights Community Resource Center tại Missouri (Mỹ) do Connie Bobo điều hành đã nhận hàng triệu USD từ ngân sách liên bang, nhưng phần lớn số tiền được sử dụng cho lối sống xa hoa của cá nhân Bobo.

Từ 2019–2022, Bobo báo cáo tổ chức đã chi khoảng 20 triệu USD cho hàng triệu suất ăn, nhưng điều tra cho thấy số tiền thực chi chưa đến một nửa.

Một trong những căn nhà của Bobo. Ảnh: NYP

Phần lớn ngân sách bị người phụ nữ này sử dụng để đầu tư bất động sản thương mại, mua dinh thự gần 1 triệu USD và nhiều tài sản cho người thân. Bobo thậm chí còn chuyển 1,4 triệu USD cho bạn trai, trong đó hơn 200.000 USD mua một chiếc Mercedes-Benz màu vàng.

Để che giấu hành vi, Bobo kê khống hóa đơn, làm giả số liệu suất ăn và đưa tên người thân, bạn bè vào ban lãnh đạo New Heights mà không thông báo cho họ. Một người chỉ biết mình “là phó chủ tịch” khi được FBI liên hệ.

Vụ việc được coi là một trong những bê bối từ thiện nghiêm trọng nhất năm 2025, đặt ra cảnh báo về minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức thiện nguyện, đặc biệt là quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo.

Nhà hoạt động da màu Brandon Anderson sống xa xỉ bằng tiền từ thiện

Tháng 11/2024, Văn phòng Tổng chưởng lý đặc khu Columbia (OAG) kiện Brandon Anderson, nhà hoạt động xã hội đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận Raheem AI, cáo buộc sử dụng hơn 75.000 USD tiền quyên góp cho mục đích cá nhân từ năm 2021.

Brandon Anderson, một nhà hoạt động xã hội người Mỹ bị cáo buộc sử dụng 75.000 USD tiền quyên góp để chi trả cuộc sống cá nhân. Ảnh: CNBC

Theo đơn kiện, số tiền Anderson sử dụng trái phép chi cho thuê biệt thự, penthouse, khách sạn nghỉ dưỡng, mua đồ hiệu và trả phí thú y khẩn cấp.

Tổ chức Raheem AI, thành lập năm 2017 để hỗ trợ cộng đồng người da màu giảm xung đột với cảnh sát, dù nhận hơn 4,3 triệu USD ủng hộ, nhưng hầu như không có hoạt động rõ ràng: không có kế toán/thủ quỹ từ 2020, ban giám đốc không giám sát tài chính.

OAG yêu cầu tòa đình chỉ hoạt động của Raheem AI tại D.C., thu hồi số tiền bị sử dụng sai mục đích để trả lại nhà hảo tâm và cấm Brandon Anderson giữ chức vụ lãnh đạo tại bất kỳ tổ chức từ thiện nào.