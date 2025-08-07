Kho bạc Nhà nước có hơn 360.000 tỷ đồng chưa dùng đến gửi tại BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank, NHNN đề nghị gửi nhiều hơn để hỗ trợ thanh khoản hệ thống

Báo cáo tài chính quý II/2025 của 4 ngân hàng thương mai Nhà nước là Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank cho thấy, số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại những nhà băng này tại thời điểm 30/6 đạt 361.770 tỷ đồng, tiếp tục duy trì ở mức cao dù giảm nhẹ 1,8% so với hồi đầu năm và giảm 6% so với cuối quý I/2025.

Trong đó, BIDV có số dư tiền gửi của KBNN lớn nhất với 137.794 tỷ đồng, gồm 136.405 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và hơn 1.389 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn. Con số này giảm hơn 5,1% so với số dư 145.266 tỷ đồng tiền gửi vào cuối năm 2024; tuy nhiên nếu so với thời điểm cuối quý I/2025, số dư tiền gửi trên tăng 5,4%.

Tại VietinBank, KBNN gửi hơn 123.137 tỷ đồng, giảm 15% so với cuối năm 2024 và giảm hơn 3% so với quý I.

Vietcombank nhận được số tiền gửi ít hơn, đạt hơn 99.263 tỷ đồng vào cuối quý II, tăng 28% so với cuối năm 2024 nhưng giảm mạnh so với cuối quý I. Trong đó 97.350 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn và 1.913 tỷ đồng là tiền gửi không kỳ hạn.

Agribank là ông lớn Big 4 nhận được ít tiền gửi của KBNN nhất với chỉ 1.575 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2025.

Dù các con số ghi nhận trong báo cáo tài chính chỉ mang tính thời điểm, nhưng số dư tiền gửi KBNN tại nhóm Big4 liên tục duy trì ở mức cao lịch sử kể từ cuối năm 2024 đến nay, với đỉnh điểm lên tới trên dưới 379.000 tỷ vào cuối quý I.

Với quy mô siêu "khủng", tiền gửi KBNN là nguồn hỗ trợ thanh khoản lớn giúp nhóm Big4 giảm áp lực huy động tiền gửi từ khách hàng. Dòng tiền lớn trú ngụ tại Big4 cũng có tác động giúp kiềm chế cuộc đua lãi suất huy động khi các ngân hàng này chiếm gần một nửa thị phần trong cơ cấu huy động và cho vay trong hệ thống. Thực tế, kể từ đầu năm đến nay, nhóm Big4 vẫn duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp nhất hệ thống với mức cao nhất chỉ dao động trong khoảng 4,6 – 4,8%/năm.

Ngoài ra, Thông tư 26 mới có hiệu lực từ cuối năm 2022, cho phép các ngân hàng được tính một phần tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào cấu phần huy động khi tính tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) và có lộ trình giảm dần, năm 2023 là 50%, năm 2024 là 40%, năm 2025 còn 20%. Điều này đã giúp nhóm Big4 có thêm lượng lớn thanh khoản để cho vay thêm, qua đó gia tăng khả năng sinh lời.

Tại cuộc họp do Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 4/8, đại diện một số ngân hàng quốc doanh cho rằng nên xem xét điều chỉnh tỷ lệ tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào huy động vốn khi tính tỷ lệ LDR để hỗ trợ nguồn vốn. Ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Vietcombank cho rằng, đề xuất này nhằm giúp các ngân hàng thương mại có thêm dư địa vốn để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng cao.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ, chi ngân sách tăng mạnh vào cuối quý, khiến Kho bạc Nhà nước hút lượng lớn tiền ra khỏi hệ thống, làm giảm vốn khả dụng.

Ông Quang nhấn mạnh, để duy trì mặt bằng lãi suất ổn định cũng cần sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Vừa qua, NHNN cũng đã đề xuất Bộ Tài chính có các giải pháp để tăng giải ngân đầu tư công, từ đó sẽ có hiệu ứng lan toả ra nền kinh tế, trở thành cơ sở để các ngân hàng huy động vốn. Bên cạnh đó, NHNN cũng đề nghị Kho bạc Nhà nước tăng lượng tiền gửi tại Big4 ngân hàng để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống và hiện một phần tiền gửi của KBNN vẫn được tính vào tỷ lệ LDR. Ngoài ra, lượng tiền này tạo điều kiện cho thanh khoản tổ chức tín dụng, góp phần giảm lãi suất trên thị trường liên ngân hàng.