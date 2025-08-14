Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khóa vân tay - Touch ID là gì?

14-08-2025 - 19:12 PM | Kinh tế số

Điện thoại có thể mở khóa chỉ bằng một cú chạm tay nhờ công nghệ nhận diện vân tay, gọi là Touch ID.

Khóa vân tay - Touch ID là gì?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sử dụng Touch ID để mở khóa, là công nghệ bảo mật sinh trắc học cho phép bạn mở khóa thiết bị hoặc xác thực danh tính chỉ bằng một lần chạm. Thay vì phải nhập mật khẩu dài dòng, bạn chỉ cần đặt ngón tay lên cảm biến – và trong tích tắc, thiết bị đã sẵn sàng hoạt động.

Cách hoạt động của Touch ID

Touch ID sử dụng cảm biến quang học hoặc cảm biến điện dung để quét và nhận diện các đường vân độc nhất trên ngón tay. Mỗi người đều sở hữu một dấu vân tay riêng biệt, giống như “mật mã sinh học” không thể sao chép hoàn toàn.

Khi đặt ngón tay lên cảm biến, hệ thống sẽ so sánh hình ảnh quét được với mẫu vân tay đã lưu từ trước. Nếu trùng khớp, thiết bị sẽ lập tức mở khóa hoặc cho phép bạn thực hiện thao tác yêu cầu – từ đăng nhập vào ứng dụng cho đến thanh toán trực tuyến.

Ứng dụng của khóa vân tay

- Mở khóa thiết bị: Điện thoại, máy tính bảng, laptop.

- Thanh toán nhanh chóng: Xác thực giao dịch trên Apple Pay hoặc các dịch vụ tương tự.

- Đăng nhập: Truy cập ứng dụng và dịch vụ trực tuyến không cần mật khẩu.

Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm

Nhanh chóng: Mở khóa chỉ mất chưa đến một giây.

Tiện lợi: Không cần nhớ mật khẩu dài dòng.

Bảo mật cá nhân: Dấu vân tay là duy nhất, khó bị sao chép.

Hạn chế

Phụ thuộc vào phần cứng: Nếu cảm biến hỏng, bạn phải chuyển sang phương thức mở khóa khác.

Nhạy cảm với môi trường: Ngón tay ướt, bẩn hoặc trầy xước có thể khiến cảm biến đọc sai.

Dễ bị giả mạo và tấn công: Dấu vân tay có thể bị sao chép bằng nhiều phương pháp đơn giản và chi phí thấp﻿

