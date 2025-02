Khoảnh khắc kinh hoàng: Thanh niên bị cá voi nuốt chửng khi đang chèo thuyền, diễn biến 8 giây sau đó càng gây sốc

Mới đây, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra tại vùng biển Patagonia, Chile. Một thanh niên đang chèo thuyền thì bất ngờ bị nuốt vào miệng một con cá voi lưng gù. May mắn thay, anh đã được nhổ ra chỉ sau 8 giây. Quá trình trên đã được người cha đi cùng ghi lại và hiện đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo truyền thông, một người cha và con trai đang chèo thuyền kayak ở eo biển Magellan, mũi phía nam của Chile vào ngày 8/2 thì một con cá voi lưng gù bất ngờ nổi lên, há miệng nuốt chửng người con trai Adrián Simancas cùng chiếc thuyền kayak màu vàng của anh, rồi nhổ ra sau đó vài giây.

Video ghi lại vụ tai nạn thót tim

Adrian nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn, "Tôi nghĩ mình đã chết. Tôi nghĩ nó đã ăn thịt và nuốt chửng tôi." Tuy nhiên, anh không cảm thấy thực sự sợ hãi cho đến khi anh ngoi lên mặt nước, vì anh lo rằng con cá voi lưng gù sẽ làm hại cha anh là Dell, hoặc rằng ông sẽ chết trong nước lạnh. "Khi tôi ngoi lên mặt nước và bắt đầu trôi, tôi lo rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra với cha tôi. Tôi lo rằng chúng tôi sẽ không thể đến bờ kịp, hoặc rằng tôi sẽ bị hạ thân nhiệt."

May mắn thay, sau khi chứng kiến mọi chuyện từ khoảng cách vài mét, người cha vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục an ủi con trai và nhanh chóng cứu Adrian đang cố gắng bơi về phía mình lên bè. Mặc dù rất sợ hãi, hai cha con đã trở về bờ an toàn.

Eo biển Magellan nằm cách Santiago, thủ đô của Chile, khoảng 3.000 km về phía nam. Đây là một điểm thu hút khách du lịch quan trọng ở vùng Patagonia và nổi tiếng với các hoạt động phiêu lưu tự nhiên. Tuy nhiên, vùng nước băng giá của nó là một thách thức đối với những người đi thuyền, người bơi lội và nhà thám hiểm. Mặc dù đang là mùa hè ở Nam bán cầu, nhiệt độ tại đây vẫn mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất chỉ 4°C và cao nhất hiếm khi vượt quá 20°C.

Việc cá voi tấn công con người là cực kỳ hiếm (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, các vụ cá voi tấn công con người rất hiếm khi xảy ra ở vùng biển Chile. Ngược lại, số lượng cá voi tử vong do va chạm với tàu chở hàng đã tăng lên trong những năm gần đây và liên tục xảy ra tình trạng cá voi mắc cạn trong thập kỷ qua.

Nguồn: The Guardian