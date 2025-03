Khởi động giai đoạn 2 dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn

Sự kiện thu hút hàng chục đại lý phân phối bất động sản (BĐS) uy tín hàng đầu thị trường cùng hơn 500 chuyên viên kinh doanh tham dự. Không khí "bùng nổ" đầy cảm xúc của chương trình không chỉ hứa hẹn sự thành công cho giai đoạn 2 của Dự án mà còn làm tăng nhiệt thị trường BĐS nghỉ dưỡng tại Vân Đồn.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp do Everland Group phát triển. Dự án gồm 05 tòa cao 28-23 tầng với 2.274 phòng khách sạn và căn hộ du lịch tiêu chuẩn 5 sao, 01 Trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ ngồi lớn bậc nhất khu vực, cùng 102 tiện ích nhân tạo và thiên tạo như: bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, bãi tắm nhân tạo, sân tập golf, bến du thuyền, hệ thống nhà hàng Á – Âu sang trọng, khu shopping, rạp chiếu phim, casino, spa, khu vui chơi giải trí, thể thao dưới nước….

Đặc biệt, với vị trí đắc địa sở hữu 2 mặt Vịnh Bái Tử Long, kết nối thuận tiện với cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, bến cảng quốc tế Ao Tiên và các tuyến đường thủy nội địa, quốc tế, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được xem là một "Thành phố kết nối" giữa trung tâm Khu kinh tế Vân Đồn năng động đang hình thành.

Các căn hộ của dự án được thiết kế theo phong cách "may đo" tỉ mỉ và được đầu tư xứng tầm với các vật liệu cao cấp cùng nhũng tiện nghi, tiện ích sang trọng, hiện đại hàng đầu hiện nay, đem đến sự thỏa mãn cao nhất cho nhu cầu sống – làm việc – nghỉ ngơi thư giãn và giao lưu quốc tế cho các thế hệ công dân toàn cầu.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - Thành phố kết nối mang đậm chất sống toàn cầu.

Về tiến độ thi công, hiện tại các tòa tháp A, B, F đang được chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện để bàn giao cho đơn vị vận hành Centara Hotels & Resorts đưa vào khai thác trong Quý III/2025. Trong khi đó tòa C, D sẽ được cất nóc trong Quý II/2025 và hoàn thành vào đầu năm 2026. Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ được khánh thành và vận hành đồng bộ vào đầu năm 2027.

80% căn hộ của Dự án giao dịch thành công trong giai đoạn 1 đã tạo cú huých cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng phía Bắc hồi phục. Đây là tiền đề để chủ đầu tư tung chiến dịch mở bán giai đoạn 2 với tâm điểm là Tháp C (The Harmony). Nằm ở vị trí trung tâm của dự án, tòa The Harmony gồm hơn 400 căn hộ du lịch nhìn trực diện Vịnh Bái Từ Long với làn nước trong xanh cùng bãi cát phủ mịn. Mỗi căn hộ đều có thiết kế vô cùng hợp lý về diện tích, công năng, với giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng. Đặc biệt, với tòa The Harmony, chủ nhân các căn hộ sẽ được hưởng đặc quyền về chính sách vận hành: vừa có thể sử dụng cho nhu cầu cá nhân vừa được tự vận hành, khai thác khi cho khách du lịch thuê tạo ra giá trị sinh lời bền vững.

Căn hộ The Harmony (tòa tháp C) đậm chất sống toàn cầu là nơi sống, làm việc, nghỉ ngơi giải trí lý tưởng cho giới trẻ.

Tại lễ kick-off giai đoạn 2 của dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Công ty cổ phần Địa ốc Home & Home – đơn vị được chủ đầu tư ủy thác kinh doanh dự án đã ký kết hợp đồng đại lý bán hàng với 11 đơn vị phân phối bất động sản uy tín hàng đầu thị trường để cùng tham gia phân phối bảng hàng giai đoạn 2 của Dự án. Với hơn 500 chuyên viên kinh doanh từ các đại lý hứa hẹn tạo lên sự "bùng nổ" về lượng booking và giao dịch, góp phần làm nên sự thành công vang dội của chiến dịch mở bán giai đoạn 2.

Chia sẻ tại sự kiện, Bà Hoàng Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ & Địa Ốc An Việt Homes – một trong những đơn vị phân phối Dự án cho biết: "Tại thời điểm này dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn có thể được ví như là viên kim cương của thị trường BĐS nghỉ dưỡng phía Bắc. Sản phẩm của dự án khá hấp dẫn về giá cả, dòng tiền khai thác ổn định, cho thấy tiềm năng sinh lời bền vững, chắc chắn sẽ được nhiều khách hàng quan tâm. Chúng tôi cam kết đồng hành sát cánh cùng chủ đầu tư và các đại lý khác để giải phóng bảng hàng mở bán giai đoạn 2 trong thời gian sớm nhất".

Các sàn BĐS uy tín hàng đầu thị trường phân phối dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.

Cũng tại lễ kick-off, chủ đầu tư đã công bố chính sách mở bán giai đoạn 2 của dự án, gồm các ưu đãi hấp dẫn dành cho cả các đại lý phân phối lẫn khách hàng mua căn hộ. Cụ thể, ngoài bảng giá bán căn hộ linh hoạt và hấp dẫn, chủ đầu tư còn dành tặng khách hàng nhiều mức ưu đãi chiết khấu "khủng" lên đến 14% tổng giá trị căn hộ, cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Đặc biệt, khách hàng còn được chủ đầu tư hỗ trợ gói lãi suất tín dụng ngân hàng lên đến 24 tháng và được thanh toán chậm sau khi nhận bàn giao căn hộ.

Chị Hồng Anh - một khách hàng đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi và bạn bè rất ấn tượng với sản phẩm căn hộ tòa The Harmony của dự án cũng như chính sách hỗ trợ tài chính khá hấp dẫn của chủ đầu tư. Tôi đang cân nhắc mua một căn hộ tại tòa tháp The Harmony tháp để vừa làm chỗ nghỉ ngơi thư giãn cho cả gia đình vào những dịp cuối tuần, vừa kết hợp kinh doanh cho thuê để có thu nhập ổn định lâu dài".

Với sức nóng trở lại của thị trường bất động sản, sản phẩm ưu việt cùng chính sách hấp dẫn của chủ đầu tư, Căn hộ The Harmorny chắc chắn là lựa chọn lý tưởng cho những người đang tìm kiếm một không gian sống – làm việc – nghỉ dưỡng lý tưởng đồng thời mang lại giá trị đầu tư lâu dài. Việc khởi động giai đoạn 2 của Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn chắc chắn sẽ tiếp thêm sức nóng cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng Vân Đồn trong thời gian tới khi Đề án xây dựng cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Đồn vừa chính thức được Chính phủ khởi động lại.

Danh sách đại lý phân phối Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn: Redland, Đất Xanh miền Bắc, BĐS Duyên Hải, DMH Group, Trust Real, Mai Việt Land, Meta Property, Indochine, Địa ốc Kiến Hưng, SGO X, An Việt Homes, Sparta, Zhomes.