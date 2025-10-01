Khởi động hành trình đầu tư cùng “Metro Thịnh Vượng” của Chứng khoán Rồng Việt

Hành trình trải nghiệm trọn vẹn: Vượt trạm tích mã – Rinh quà cực đã

Từ ngày 01/10 đến 31/12/2025, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) chính thức triển khai chương trình quay số trúng thưởng "Metro Thịnh Vượng" đặc biệt dành riêng cho Khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán trực tuyến. Song song với loạt ưu đãi hấp dẫn như miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở trong 6 tháng, miễn phí chuyển tiền trực tuyến, tài khoản số đẹp, lãi suất Margin hấp dẫn chỉ 6.88%/năm, Nhà đầu tư còn được miễn phí sử dụng trọn bộ công cụ hỗ trợ đầu tư toàn diện như iDragon, smartDragon, eduDragon, hiDragon.

Bên cạnh đó, Nhà đầu tư còn có cơ hội tiếp cận sản phẩm đầu tư bền vững Chứng chỉ quỹ Đầu tư thịnh vượng Rồng Việt (RVPIF) ngay trên ứng dụng iDragon. RVPIF là quỹ cổ phiếu mở tập trung vào các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng, định giá hấp dẫn, hướng đến gia tăng giá trị bền vững dài hạn.

Song song đó, mỗi trải nghiệm tại các "trạm dừng" sẽ giúp Nhà đầu tư tích lũy Mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia chương trình quay số trúng thưởng định kỳ tháng 10, 11, 12 với cơ cấu giải thưởng cực hấp dẫn: 1 giải Nhất 10.000.000VNĐ chứng chỉ quỹ RVPIF và 10 giải Khuyến khích 1.000.000 VNĐ tiền thưởng vào tài khoản chứng khoán dành tặng cho những Khách hàng may mắn nhất mỗi tháng. Xem chi tiết các tiêu chí thu thập vé quay số tại đây.

Thời điểm vàng để khởi động hành trình đầu tư cùng "Metro Thịnh Vượng"

Nửa cuối 2025 được đánh giá là giai đoạn đầy triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam khi được hỗ trợ bởi nhiều động lực, từ các yếu tố vĩ mô toàn cầu dần ổn định, đến nội tại nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều chính sách tài khóa – tiền tệ hỗ trợ đà tăng trưởng.

Hơn thế nữa, thị trường chứng khoán còn được xúc tác bởi quyết tâm cải cách và hoàn thiện khung pháp lý, hướng đến mục tiêu nâng hạng và phát triển thị trường minh bạch, bền vững. Các nỗ lực này của Chính phủ được thể hiện thông qua nhiều giải pháp thực tiễn như Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, Nghị định 245/2025/NĐ-CP, hay việc Bộ trưởng Bộ Tài chính có các buổi làm việc trực tiếp với FTSE Russell để thúc đẩy tiến trình nâng hạng.

Đây đều là tín hiệu quan trọng giúp gia tăng niềm tin và sức hút đối với dòng vốn quốc tế, mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hòa chung nhịp hứng khởi ấy, chuyến tàu "Metro Thịnh Vượng" của Rồng Việt mang đến cho Nhà đầu tư một điểm khởi đầu thuận lợi – nơi mỗi "trạm dừng" chính là cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái công cụ và giải pháp đầu tư toàn diện, hỗ trợ đầu tư hiệu quả.

Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, Rồng Việt ngày càng khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với mục tiêu "Kiến tạo tương lai thịnh vượng" và định hướng "Lấy khách hàng làm trung tâm", Rồng Việt không ngừng mở rộng hệ sinh thái, cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, kết hợp với chiến lược chuyển đổi số toàn diện nhằm mang lại hiệu quả đầu tư tốt nhất cho Khách hàng.

Rồng Việt nhận giải thưởng "Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu" tại Diễn đàn VWAS 2025

Những nỗ lực của Rồng Việt được minh chứng thông qua nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước. Mới đây, tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025 (VWAS), Rồng Việt đã được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng như Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu, Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu, Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo và Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu. Bốn năm liền từ 2022, Rồng Việt còn được Tạp chí Global Banking & Finance (Vương quốc Anh) trao tặng nhiều giải thưởng về chất lượng sản phẩm dịch vụ với danh hiệu mới nhất là "Dịch vụ phân tích và tư vấn đầu tư tốt nhất Việt Nam 2025".

