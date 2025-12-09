Khối ngoại bán ròng mạnh, cổ phiếu VIC hết "gánh" nổi chỉ số

VN-Index chốt phiên 9-12 giảm 6,57 điểm, lùi về 1.747,17 điểm, dù có thời điểm chạm đỉnh 1.772 điểm ngay trong phiên sáng. Thanh khoản bùng nổ với hơn 27.700 tỉ đồng, tăng mạnh so với các phiên trước đó.

Diễn biến trong ngày cho thấy sự đảo chiều nhanh của tâm lý thị trường. Từ trạng thái ức chế do cổ phiếu VIC liên tục tăng trần trong khi phần còn lại của thị trường không ngừng đi xuống, nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra, khiến chỉ số trượt dài về vùng thấp 1.724 điểm. Đến cuối phiên chiều, lực cầu bắt đáy mới nhập cuộc giúp thu hẹp đà giảm.

Tâm điểm của thị trường tiếp tục là VIC. Trong bối cảnh hàng loạt cổ phiếu điều chỉnh, mã này tăng gần 5% nhờ kỳ vọng tích cực liên quan đến kế hoạch phát hành tăng vốn và các đề xuất hạ tầng.

Với vốn hóa đứng đầu, VIC đóng vai trò trụ đỡ quan trọng, giúp chỉ số tránh cú rơi sâu. Tuy nhiên, sự bứt phá của một mã đơn lẻ không đủ tạo độ lan tỏa, ngay cả trong hệ sinh thái Vingroup khi VHM và VRE đồng loạt giảm.

Sắc đỏ bao phủ thị trường trong phiên giao dịch 9-12

Áp lực bán bao trùm nhóm cổ phiếu tài chính – ngân hàng, khiến VN30 giảm mạnh hơn chỉ số chung. LPB, VPB, HDB, CTG, MBB, TPB đều mất từ 1,7% đến hơn 5%, góp phần kéo chỉ số đi xuống. Nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt phân khúc vốn hóa vừa, chịu điều chỉnh sâu sau giai đoạn tăng nóng. NVL, DXG, DIG đều lùi điểm, phản ánh dòng tiền đầu cơ có xu hướng thu hồi để bảo toàn lợi nhuận.

Ngược lại, cổ phiếu công nghệ là nhóm hiếm hoi duy trì sắc xanh. FPT tăng hơn 1%, tiếp tục giữ nhịp ổn định trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh.

Dù vậy, mức cải thiện này không đủ cân bằng khi cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng và bất động sản cùng đồng loạt suy yếu.

Điểm nhấn đáng lo ngại nhất trong phiên là hoạt động bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài. Tổng giá trị xả ròng vượt 2.400 tỉ đồng.

Việc khối ngoại rút vốn dồn dập tại vùng đỉnh cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu, ngay cả khi thanh khoản gia tăng. Dòng vốn chủ động đã lựa chọn chốt lời thay vì tiếp tục đẩy giá, tạo tín hiệu cảnh báo về đà tăng thiếu bền vững.

Theo giới phân tích, thất bại trong việc chinh phục 1.770 điểm và áp lực bán mạnh từ khối ngoại có thể mở ra nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong các phiên tới. Vùng hỗ trợ 1.730 – 1.740 điểm được đánh giá là khu vực kiểm nghiệm lực cầu quan trọng. Nếu dòng tiền không quay lại đủ mạnh, kịch bản điều chỉnh sâu hơn không thể loại trừ.

Sự đối nghịch giữa thanh khoản cao và độ rộng tiêu cực, cùng hiện tượng "kéo trụ" từ một vài mã đơn lẻ, là dấu hiệu điển hình của giai đoạn rủi ro tăng. Trong bối cảnh đó, thị trường cần thêm thời gian tích lũy để xác lập mặt bằng giá mới thay vì nỗ lực vượt đỉnh bằng mọi giá.