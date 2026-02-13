Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố 2 giám đốc kinh doanh xe điện lớn nhất ở Thanh Hóa

13-02-2026 - 13:59 PM | Xã hội

Hai giám đốc kinh doanh xe điện lớn nhất ở Sầm Sơn và 2 nữ kế toán vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 2 người

Ngày 13-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối 2 giám đốc, 2 kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng để điều tra, làm rõ các sai phạm trong hoạt động kinh doanh xe điện ở bãi biển Sầm Sơn.

Khởi tố 2 giám đốc cùng 2 nữ kế toán kinh doanh xe điện lớn nhất ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam giám đốc và nữ kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, ngày 9-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Lưu, giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Vũ Thùy Dương, kế toán công ty về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Chiến, giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng và Nguyễn Thị Huyền về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác rà soát, công an xác định tại Sầm Sơn hiện có 4 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện chở khách với hơn 450 phương tiện, hoạt động chủ yếu vào mùa du lịch hè (từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm).

Khởi tố 2 giám đốc cùng 2 nữ kế toán kinh doanh xe điện lớn nhất ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Đọc lệnh khởi tố bị can kế toán Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tuy nhiên, việc quản lý, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, đặc biệt vẫn còn tình trạng nhân viên xe điện lôi kéo, chèn ép khách du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, dẫn đến tình trạng xe điện hoạt động thiếu kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Trong đó, việc kinh doanh xe điện chở khách tại Sầm Sơn chủ yếu tập trung ở hai doanh nghiệp lớn là Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, với hàng trăm xe điện (256 và 130 xe điện).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong các năm 2023 và 2024, nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, ông Lê Văn Lưu đã chỉ đạo kế toán hợp thức hóa số liệu thu - chi, nâng khống chi phí giá vốn. Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty Hưng Phong trốn trong hai năm được xác định trên 786 triệu đồng, còn của Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng là trên 162 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980

Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980 Nổi bật

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý!

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý! Nổi bật

Mức phạt nồng độ cồn mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt nồng độ cồn mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

13:36 , 13/02/2026
TikToker Tuấn 'Ve' bị bắt trong đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn

TikToker Tuấn 'Ve' bị bắt trong đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn

13:08 , 13/02/2026
Người dân ùn ùn về quê, Vành đai 3 Hà Nội ùn tắc kéo dài 5km sáng 26 Tết

Người dân ùn ùn về quê, Vành đai 3 Hà Nội ùn tắc kéo dài 5km sáng 26 Tết

12:42 , 13/02/2026
Những lỗi vi phạm giao thông dễ mắc khi đi xe trong dịp Tết và mức phạt

Những lỗi vi phạm giao thông dễ mắc khi đi xe trong dịp Tết và mức phạt

11:52 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên