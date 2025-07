Khởi tố 5 đối tượng chiếm đoạt tài sản của một ngân hàng và một công ty tài chính

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện 01 nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh, thường đến các xã vùng sâu, vùng xa lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân để thu thập thông tin và hứa hẹn làm các thủ tục cho vay mua hàng trả góp, vay tín dụng nhưng không phải trả bất kỳ khoản tiền nào và được nhận tiền công từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Sau khi đưa trực tiếp các nạn nhân đến địa điểm liên kết kinh doanh với Công ty Mirae Asset, các đối tượng thực hiện việc làm khống, hợp thức hóa hồ sơ mua hàng trả góp để được Công ty giải ngân tiền sau đó chiếm đoạt số tiền này và để lại hậu quả là khoản vay kèm lãi suất cho các nạn nhân là “khách hàng giả”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam

Từ những chứng cứ, tài liệu đã thu thập, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo tập trung đấu tranh, triệt phá, nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng này và thu hồi tài sản cho bị hại. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, ngày 24 và 25/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đồng loạt phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 02 nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mirae Asset (Việt Nam) và Nhóm đối tượng có hành vi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, hợp thức hợp đồng vay tín dụng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Quá trình phá án, các tổ công tác đã bắt giữ, triệu tập 13 đối tượng có liên quan. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 3 mô hình điện thoại di động nhãn hiệu Iphone cùng nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan khác phục vụ mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay tiền mua hàng trả góp; hồ sơ vay tín dụng nhằm chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính và ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng như sau: Từ khoảng tháng 6/2023, Tạ Văn Đông, sinh năm 1995, trú tại thôn Giã Bàng 1, xã Tề Lỗ, tỉnh Vĩnh Phúc qua mạng xã hội Facebook, Đông (tên thường gọi là Bin) móc nối với Chu Thanh Tùng, sinh năm 1997, trú tại khu 3, xã Thanh Uyên, tỉnh Phú Thọ là nhân viên sale của Công ty Mirae Asset Việt Nam, cùng thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ khách hàng vay tiền mua trả góp để chiếm đoạt tiền của Công ty Mirae Asset.

Để thực hiện được mục đích của mình, Đông đã liên hệ với Đỗ Văn Tấn, sinh năm 1990, trú tại thôn Lê Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và giao nhiệm vụ cho Tấn tìm kiếm khách hàng là những người dân thiếu cảnh giác tại xã vùng sâu, vùng xa, sau đó tiếp cận để lấy được thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân của họ rồi cung cấp cho đối tượng Đông và Tùng để làm giả hồ sơ “biến” người dân thành khách hàng vay vốn để mua các mặt hàng như điện thoại di động, máy tính laptop với hình thức trả góp tại một số cửa hàng có ký kết hợp đồng đối tác toàn diện với Công ty tài chính Mirae Asset Việt Nam.

Khoản vay được công ty giải ngân về trực tiếp tài khoản của chủ các cửa hàng điện thoại, sau khi cắt hoa hồng từ 200.000đ đến 1.000.000đ/1 hồ sơ thì các chủ cửa hàng sẽ chuyển tiếp số tiền còn lại cho Chu Thanh Tùng để Tùng, Đông và Tấn ăn chia tiền chiếm đoạt được với nhau.

Một số vật chứng bị thu giữ

Bằng phương thức, thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã hợp thức hóa hồ sơ trót lọt hàng chục bộ hồ sơ khách hàng vay tiền trả góp với số tiền chiếm đoạt của công ty Mirae Asset (Việt Nam) khoảng 1 tỷ đồng.

Quá trình làm việc với các đối tượng, cơ quan công an xác định Tạ Văn Đông và Đỗ Văn Tấn còn sử dụng thông tin của những khách hàng nêu trên, đi gặp đối tượng tên Tùng ở Hà Nội để làm hồ sơ giả vay tiền của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) để chiếm đoạt tiền mà không phải hoàn trả. Các khoản vay của ngân hàng VPBank từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Mỗi một hồ sơ được giải ngân thành công, Tùng được hưởng phần trăm và giữ lại 06 tháng đóng trước tiền gốc và lãi của khoản vay; Đông được hưởng 15%, Tấn được hưởng từ 20 đến 25%.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời làm việc với hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đề nghị phối hợp điều tra, cung cấp thông tin về tài sản bị chiếm đoạt.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 05 đối tượng gồm Tạ Văn Đông, Đỗ Văn Tấn, Chu Thanh Tùng, Nguyễn Đức Thọ và Hà Đức Trung về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 290 Bộ luật Hình sự và đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định.