Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch và Tổng Giám đốc một doanh nghiệp điện
Công ty khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn được tổ chức và triển khai bình thường theo quy định của pháp luật.
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 cho biết ngày 8/6, công ty đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng.
Doanh nghiệp cho biết việc công bố thông tin được thực hiện theo quy định pháp luật. Đồng thời, công ty khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn được tổ chức và triển khai bình thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ.
Công ty cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin phát sinh liên quan theo đúng quy định.
Đây không phải trường hợp cá biệt trong ngành điện. Trước đó, ngày 21/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) cho biết ông Nguyễn Chơn Hùng và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.
Trước đó nữa, Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo, cán bộ quản lý của doanh nghiệp cũng bị khởi tố với cáo buộc tham ô tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
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