Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch và Tổng Giám đốc một doanh nghiệp điện

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 cho biết ngày 8/6, công ty đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng.

Doanh nghiệp cho biết việc công bố thông tin được thực hiện theo quy định pháp luật. Đồng thời, công ty khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn được tổ chức và triển khai bình thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin phát sinh liên quan theo đúng quy định.