Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Văn Đây và Đỗ Văn Tám

Tối ngày 24/1, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết đã khởi tố 3 bị can về tội danh "trốn thuế". Cụ thể, trước đó, ngày 22/01/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát Đạt, địa chỉ: khu Lạng, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH MTV Tám Chuyên, địa chỉ: thôn Thắng Lợi, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Nguyễn Văn Đây là Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát Đạt - Ảnh: CA Hoà Bình

Đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Đây (sinh năm 1968, trú tại: khu Lạng, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát Đạt; Đỗ Văn Tám (sinh năm 1964, trú tại: thôn Thắng Lợi, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Tám Chuyên và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Yên Khánh, sinh năm 1987, trú tại: xóm Tre Thị, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình là Kế toán của hai Công ty về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.