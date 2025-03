Ngày 10/3, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Minh Thừa (SN 1977, Phó Giám đốc chi nhánh Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước khu vực phía Nam, kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (gọi tắt là Công ty CIPCO). Sau khi được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thực hiện khám xét nơi ở của ông Thừa tại TP Hồ Chí Minh.

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Thừa là kết quả điều tra mở rộng vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CIPCO và ông Thừa bị điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Trụ sở Công ty CP xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Phúc, Tổng Giám đốc cùng các cá nhân là Kế toán trưởng, nhân viên Phòng kế hoạch kinh doanh của Công ty CP xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ nhận đơn tố giác của công dân về việc ông Phúc cùng các kế toán trưởng, nhân viên Phòng kế hoạch kinh doanh của Công ty CP xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong việc hạch toán, sử dụng tiền của Nhà nước không đúng quy định. Tổng số tiền bị tố cáo vi phạm trên 1 tỷ đồng.

Qua xác minh, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phúc và hai cá nhân liên quan khác về hành vi trên. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng.

Liên quan đến vụ việc, do ông Trần Văn Phúc bị bắt tạm giam nên vừa qua Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ đã họp và thông qua nghị quyết giao việc điều hành toàn bộ hoạt động của công ty cho một Phó Tổng giám đốc cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật.

CTCP Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), là chủ đầu tư hai khu công nghiệp lớn tại Cần Thơ là Khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Khu công nghiệp Trà Nóc 2.