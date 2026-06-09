Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND xã, Hiệu trưởng, Giám đốc doanh nghiệp...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đông về tội “Nhận hối lộ”.

Quảng Trị: Bắt tạm giam Hiệu trưởng Trưởng tiểu học số 2 Quảng Phúc

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 4/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Văn Đông (SN 1978, trú tại TDP Chính Trực, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Đông đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ép buộc nhiều giáo viên hợp đồng đưa tiền để được vào dạy học tại Trường tiểu học số 2 Quảng Phúc. Do bức xúc nên các giáo viên này đã tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Đông đến cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND xã và Giám đốc doanh nghiệp

Liên quan đến những sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 2 đối tượng. Trong đó, có một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và một Giám đốc doanh nghiệp.

Cụ thể, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Theo kết quả điều tra, vào tháng 12/2024, dư luận và các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh về tình trạng xuống cấp, hư hỏng của hệ thống lan can đá tại hai công trình lớn trên địa bàn thành phố Lào Cai (trước sáp nhập) sau cơn bão số 3 Yagi, bao gồm: Thay thế hệ thống lan can kè sông Hồng, đường An Dương Vương (đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới) và hạng mục điều chỉnh lan can kè thuộc công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng (đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum).

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định hệ thống lan can đá tại các công trình này được thi công không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật: không đủ tiết diện mộng, mộng đá và cấu kiện chính chỉ được gắn kết sơ sài bằng vật liệu liên kết.

Đáng chú ý, nhiều cột đá, tấm bưng có biểu hiện bị hà, phong hóa, không đảm bảo chất lượng. Sai phạm này đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Minh Khánh

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 02/06/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng:

- Đào Minh Khánh, sinh năm 1976, trú tại tổ 23 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cốc San (Nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai trước sáp nhập) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự;

- Nguyễn Đức Giang, sinh năm 1987, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ, hiện là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Uy Long về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Giang Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, ngày 02/06/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Minh Khánh và Nguyễn Đức Giang theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố 4 đối tượng

Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 16/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cũng đã ra các Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tố tụng đối với 4 đối tượng:

- Phạm Khắc Phương, sinh năm 1966, nguyên Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai - đã nghỉ hưu;

- Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1991, cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai - Cốc San;

- Cao Kim Cương, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hùng Mạnh cùng về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”;

- Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1993, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án , làm rõ hành vi và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Võ Triết, Nguyễn Bỉnh Bạch Sa (thứ 3 và thứ 5, từ phải qua).

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Theo Báo CAND, ngày 5/6, Viện kiểm sát nhân dân TP Huế đã phê chuẩn Quyết định khởi tố đối với 7 bị can; phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới TP Huế.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017 đến 2022, Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới TP Huế để thanh toán, chiếm đoạt tiền Nhà nước tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Võ Triết, Nguyễn Bỉnh Bạch Sa là các phóng viên Đài TRT cũ cung cấp các phóng sự phát thanh, truyền hình cho Trần Thị Cẩm Nhung; Trần Thị Huyền Trang là Giám đốc Công ty TNHH MTV truyền thông Cát Tường và Nguyễn Thị Liễu là Giám đốc Công ty TNHH MTV truyền thông Cát Tường Quân ký khống thủ tục hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, đề nghị thanh toán

Đối với các đối tượng: Phạm Quyền, Lê Thành Nam và Nguyễn Văn Minh là những cán bộ tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới TP Huế, đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình dẫn đến việc Trần Thị Cẩm Nhung lợi dụng, dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của Nhà nước.