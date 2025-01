Khởi tố Bùi Mai Lâm - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hương Sơn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Mai Lâm (SN: 1961; trú tại: Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội; là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Đối tượng Bùi Mai Lâm

Theo điều tra, từ năm 2017 đến nay, Bùi Mai Lâm đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tự ý cho đấu nối để bán điện từ hệ thống điện do công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn, quản lý cho công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kiên Trung, để công ty này vận hành hai trạm phát sóng di động, đặt gần ga Hương Tích. Bước đầu xác định, trong thời gian trên, ông Lâm đã chiếm đoạt số tiền hơn 746 triệu đồng của Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 23/01/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Bùi Mai Lâm về hành vi Tham ô tài sản.

Hiện Công an huyện Mỹ Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.