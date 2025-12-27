Khởi tố Chi Cục trưởng, Trưởng phòng, Chuyên viên, Giám đốc doanh nghiệp..

Khởi tố chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hòa, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên cũ), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã ra Quyết định khởi tố thêm 4 bị can.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Quang Hưng); Trần Trịnh Trọng (Chuyên viên Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1, nguyên là chuyên viên Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) cùng về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố Trưởng phòng Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

Đồng thời, khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (Trưởng phòng Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi, trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi) và Nguyễn Đức Thuận (nguyên điều hành Hạt quản lý đê huyện Phù Cừ) cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, Nguyễn Văn Hồng và Trần Trịnh Trọng đã thông đồng, dàn xếp, nghiệm thu thanh toán đối với gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Các đối tượng Nguyễn Quang Huy với vai trò là Giám sát trưởng, Nguyễn Đức Thuận với vai trò điều hành Hạt quản lý đê sông đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao.

Trước đó, vào ngày 15/4/2025 và ngày 15/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố, bắt tạm giam Chi cục trưởng; giám sát viên

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, xác minh vụ việc vi phạm trong quá trình thi công công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè tại xã Nguyên Hòa, tương ứng K20+030, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công ty quốc tế Hòa Nam - đơn vị thi công xây lắp cùng đơn vị tư vấn giám sát đã thông đồng, dàn xếp trong việc lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu thanh toán khống khối lượng công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè tại xã Nguyên Hòa, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác minh, ngày 15/4/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 03 bị can về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 3, Điều 224 Bộ luật hình sự, đối với:

- Hoàng Ngọc Kim, sinh năm 1978, trú tại 88 Nam Thành, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên - Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (trước đây là Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão).

- Vũ Ngọc Sáng, sinh năm 1990, trú tại thôn Đại An, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - Giám sát viên Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi.

- Phạm Thái Sơn, sinh năm 1995, trú tại số 6 Tuệ Tĩnh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên - Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Hòa Nam.

Khởi tố nguyên trưởng phòng và Giám đốc doanh nghiệp

Đến ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đỗ Mạnh Đăng (sinh năm 1986, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, nguyên Trưởng phòng quản lý đê điều, Chi cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên) và Luyện Phúc Hưng (sinh năm 1991, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Hưng về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hưng Yên: Khởi tố thêm 5 bị can về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố, mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố thêm 05 bị can về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

05 bị can bị khởi tố gồm:

- Đỗ Thị Thu Hường, sinh năm 1993, ở xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên;

- Âu Xuân Thành, sinh năm 1981, ở phường Việt Hưng, TP Hà Nội;

- Cao Đức Quyết, sinh năm 1997, ở xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng;

- Phạm Hữu Công, sinh năm 1998, ở xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hoá;

- Nguyễn Văn Thuần, sinh năm 1986, ở phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Các bị can trên bị khởi tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét chỗ ở của các bị can, thu, giữ một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét, thu giữ vật chứng.

Trước đó, ngày 31/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân để đăng bán chứng chỉ nghề qua mạng với chi phí từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ/chứng chỉ, mỗi chứng chỉ thu lợi từ 200.000đ đến 500.000đ.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.