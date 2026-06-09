Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố chủ hai kho thời trang ‘hàng hiệu fake’

| | Thị trường

Công an TP. Đồng Nai đã khởi tố 2 chủ kho hàng kinh doanh quần áo, giày dép, túi xách giả mạo các thương hiệu nổi tiếng để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Ngày 8/6, Công an TP Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đồng Nai) vừa phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại tại kho hàng do ông Vũ Văn Hà Hiếu (sinh năm 1998) làm chủ tại phường Trấn Biên và kho hàng do ông Trần Minh Lộc (sinh năm 1992) làm chủ tại phường Long Bình.

Đối tượng Vũ Văn Hà Hiếu tại cơ quan công an

Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện 2 kho hàng đang tàng trữ, kinh doanh số lượng lớn hàng hoá mang các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Chanel, Lacoste, Dolce & Gabbana, Balenciaga… gồm quần áo, giày dép, túi xách các loại.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.430 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết gần 649 triệu đồng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá.

Đối tượng Trần Văn Lộc tại cơ quan công an

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua số hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng này từ các hội nhóm online.

Dù không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vì giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên các đối tượng đã bất chấp, kinh doanh mặt hàng này để kiếm thêm thu nhập.

Đến ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai đã có Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà Hiếu và Trần Minh Lộc về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226 Bộ luật hình sự.

Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo Văn Quân

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhu cầu tìm xăng E5 tăng cao

Nhu cầu tìm xăng E5 tăng cao Nổi bật

Lộ diện 10 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới, Việt Nam có một cái tên tăng trưởng 40 bậc

Lộ diện 10 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới, Việt Nam có một cái tên tăng trưởng 40 bậc Nổi bật

Xe máy điện Nhật tiếp tục giảm giá mạnh ở Việt Nam

Xe máy điện Nhật tiếp tục giảm giá mạnh ở Việt Nam

08:07 , 09/06/2026
Honda trình làng xe tay ga mới, ngoại hình thể thao, nhiều trang bị xịn, giá từ 60 triệu đồng

Honda trình làng xe tay ga mới, ngoại hình thể thao, nhiều trang bị xịn, giá từ 60 triệu đồng

07:40 , 09/06/2026
Phát minh của Nga làm rung chuyển ngành xây dựng: gỗ trong suốt có thể nhìn xuyên qua, độ bền cao, tiết kiệm tiền điện cho công trình

Phát minh của Nga làm rung chuyển ngành xây dựng: gỗ trong suốt có thể nhìn xuyên qua, độ bền cao, tiết kiệm tiền điện cho công trình

07:10 , 09/06/2026
Ông trùm dầu mỏ lớn nhất thế giới báo tin vui đến cả châu Á

Ông trùm dầu mỏ lớn nhất thế giới báo tin vui đến cả châu Á

06:35 , 09/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên