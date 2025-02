Khởi tố Giám đốc Trần Hoành Vịnh

Công an tỉnh Phú Yên tối 17/2 cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Hoành Vịnh (SN 1976, trú thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên) vì liên quan đến vụ vi phạm khai thác tài nguyên tại mỏ đá Kim Sơn (TP Tuy Hòa).

Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra từ năm 2021 đến 2023 tại xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa và xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, trong thời gian làm Giám đốc điều hành mỏ đá ốp lát Kim Sơn, biết rõ khu vực khai thác nằm ngoài vị trí cấp phép, đã được cơ quan chức năng thông báo tạm dừng nhưng Vịnh vẫn “bán mỏ” cho bị can Nguyễn Bảy khai thác khoáng sản với khối lượng trên 400 m3, trị giá trên 1,7 tỷ đồng để được chia chác, hưởng lợi.

Liên quan đến vụ án trên, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 3 bị can để điều tra về tội danh “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự, trong đó có bị can Ngô Đa Thọ (SN 1957 - nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần I.D.P và bị can Nguyễn Bảy (SN 1954, chủ DNTN Như Ý) – người đã thỏa thuận trái pháp luật để khai thác trái phép hơn 1000m³ đá grainit.

Bị can Trần Hoành Vịnh (giữa) - Ảnh: Công an Phú Yên

Như trước đó đã đưa tin, vào ngày 22/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can Nguyễn Bảy và bị can Ngô Đa Thọ.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty CP I.D.P (có địa chỉ ở P.1, TP.Tuy Hòa) được Bộ Công nghiệp cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá ốp lát Kim Sơn (xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa). Qua nhiều lần kiểm tra của các cơ quan nhà nước, đã xác định khu vực khai thác mỏ đá ốp lát Kim Sơn nằm ngoài khu vực được cấp phép khai thác.

Ngày 27/10/2014, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có thông báo yêu cầu Công ty CP I.D.P ngừng hoạt động khai thác đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Dù biết mỏ đá ốp lát Kim Sơn đang tạm dừng khai thác nhưng trong năm 2021, ông Thọ và ông Bảy có hành vi thỏa thuận, thống nhất để ông Nguyễn Bảy khai thác, bán đá granite được khai thác tại mỏ đá ốp lát Kim Sơn.

Cụ thể, từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2023, ông Nguyễn Bảy đã khai thác, bán đá với tổng khối lượng trên 1.000 m3, trị giá trên 4,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 690 triệu đồng. Ông Ngô Đa Thọ hưởng lợi số tiền trên 2 tỷ đồng.

Trang Anh