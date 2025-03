Khởi tố, khám xét với ông Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Bùi Quốc Nam (60 tuổi, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở này. Ông Nam được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cưu trú.

Thông tin trên báo Bạc Liêu cho hay, trong ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Bùi Quốc Nam để phục vụ điều tra.

Thông tin trên TNO cho hay, liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can gồm: Huỳnh Thanh Phong (59 tuổi, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu); Lê Trọng Bằng (43 tuổi, Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghệ Hợp Phú); Đỗ Mạnh (41 tuổi, cùng ở TP.Hà Nội) cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, bị can Lê Trọng Bằng chỉ đạo Đỗ Mạnh thành lập hàng loạt "công ty ma", sau đó tham gia đấu thầu các gói thầu mua sắm thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, gồm: máy CT scanner 128 lát cắt, máy chụp X-quang di động cao tầng, hệ thống nội soi tán sỏi tụy mặt ngược dòng, máy rửa ống soi…

Sở Y tế Bạc Liêu - Ảnh: Báo Bạc Liêu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu xác định 2 bị can Bằng và Mạnh đã can thiệp vào các hồ sơ dự thầu để thắng thầu không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng. Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

