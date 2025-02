Khởi tố một Chủ tịch xã ở Bình Định liên quan khai thác khoáng sản trái phép

Theo kết quả điều tra, với cương vị là Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc, ông Dương Thanh Cường đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ trong việc kiểm tra, xử lý các vụ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn. Từ các vi phạm này dẫn đến việc trong thời gian dài một số đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Nhơn Phúc với số lượng hàng nghìn mét khối cát trị giá hàng trăm triệu đồng, tác động xấu đến môi trường và gây bức xúc trong địa phương. Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trụ sở UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định, quá trình điều tra có đủ cơ sở xác định hành vi của ông Dương Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc, đã cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, có 2 bị can khai báo trong quá trình khai thác cát trái phép đã nhiều lần đưa tiền cho ông Cường.

Trước đó, tối ngày 29/5/2024, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an thị xã An Nhơn mật phục thu giữ các phương tiện đang khai thác cát trái phép tại thôn Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phúc. Khối lượng cát bị khai thác trái phép tại thôn Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phúc hơn 2.400 m3. Khu vực bị khai thác cát trái phép diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được ngăn chặn triệt để.