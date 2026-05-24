Khởi tố một loạt Chủ tịch, giám đốc doanh nghiệp, ông bà chủ lớn

Khởi tố Chủ tịch TV2, TV1 và PC1

Ngày 21/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) đã công bố việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý.

Theo TV2, vụ án được điều tra liên quan tới Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, PC1 và TV2.

Ông Nguyễn Chơn Hùng sinh năm 1970, là kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ tháng 6/2022. Trong khi đó, bà Bùi Thị Ngọc Lý giữ vị trí Kế toán trưởng doanh nghiệp từ cuối năm 2016.

﻿Sau đó, công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã CK: TV1) cũng công bố thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.



Cụ thể, ngày 07/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1. Phía doanh nghiệp cho biết đang tiến hành các thủ tục xử lý nhân sự theo quy định nội bộ và sẽ thông báo kết quả về cơ quan điều tra.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, tạm giam hàng loạt lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Trịnh Văn Tuấn, Tổng giám đốc Vũ Ánh Dương, các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc khởi tố các cá nhân tại TV1, TV2 và PC1 thuộc phạm vi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan trên cả nước.

Khởi tố ca sĩ bolero Quang Lập và chủ các công ty BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn...﻿

Ngày 16/5, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.



Cụ thể, 5 vụ án và các đối tượng bị khởi tố gồm:



Vụ án tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media) với bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc công ty.



Vụ án tại Công ty TNHH Lululola Entertainment với bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty.



Vụ án tại nhóm 1900 Group với bị can gồm Nguyễn Minh Đức (chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời) và Ngô Thanh Tùng (chủ hộ kinh doanh Thông Zeo).



Vụ án tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn với 2 bị can là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc công ty.



Vụ án tại Trung tâm Giọng ca để đời với bị can Diệp Văn Lập, chủ trung tâm.



Sau khi VKSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định.﻿

Quyết định khởi tố Giám đốc công ty xây dựng Huỳnh Văn Lo﻿

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm yến sào không bảo đảm chất lượng nên tập trung xác minh, làm rõ.



Tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng Công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm như nội dung đã công bố.﻿

Kiểm tra kho hàng hiệu khủng ở Chợ Lớn, khởi tố bà chủ Nguyễn Thanh My và chồng

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My (vợ Phát). Cơ quan CSĐT thi hành bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát để điều tra về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", riêng vợ Phát được tại ngoại.



Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn.



Trước đó, ngày 12/5, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury ở phường Chợ Lớn (quận 6 cũ), TP.HCM.

Các sản phẩm tại hộ kinh doanh Chí Phát Luxury - Ảnh: Công an TPHCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng "khủng" gồm 1.913 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ... có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu xa xỉ như thời trang Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes..., đồng hồ Rolex và nhiều thương hiệu từ Mỹ, EU được bảo hộ tại Việt Nam.



Toàn bộ lô hàng có tổng trị giá niêm yết hơn 1.079 tỷ đồng nhưng chủ hộ kinh doanh không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nào.



Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến tháng nay, Phát cùng vợ đã tổ chức nhập hàng giả nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội. Số hàng này sau đó được đem về bán trực tiếp tại cửa hàng và bán trực tuyến thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán thể hiện từ đầu năm 2024 đến nay, hai vợ chồng đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng.



Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia cũng xác định 17 danh mục hàng hóa bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Luật Sở hữu trí tuệ.



Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan.﻿