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Khởi tố người phụ nữ 38 tuổi vì bán hàng qua livestream doanh thu hơn 35 tỷ đồng nhưng trốn thuế 675 triệu đồng

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Khởi tố người phụ nữ 38 tuổi vì bán hàng qua livestream doanh thu hơn 35 tỷ đồng nhưng trốn thuế 675 triệu đồng

Hành vi không kê khai hoặc kê khai không đúng, trốn thuế của đối tượng này xuất phát từ mục đích thu lợi cá nhân.

Theo Truyền hình Hà Tĩnh, ngày 9/6, Công an Hà Tĩnh cho biết vừa qua đã khởi tố bà Nga, 38 tuổi, trú phường Thành Sen, về hành vi Trốn thuế, theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Nguyễn Thị Nga bị cáo buộc thu về hơn 35 tỷ đồng doanh thu qua hình thức livestream bán hàng trên mạng xã hội.

Theo Cơ quan điều tra, năm 2021, Nguyễn Thị Nga đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại phường Thành Sen, ngành nghề chính là bán lẻ may mặc, giày dép, hàng da và giả da, hàng tiêu dùng, thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm... theo đơn đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.

Nguyễn Thị Nga sử dụng nhiều tài khoản để kinh doanh, bán hàng thông qua hoạt động livestream trên mạng xã hội.

Đầu năm 2024, Nga ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh theo phương thức COD (thu hộ tiền hàng), phát sinh doanh thu hơn 35 tỷ đồng. Trong đó, hơn 16 tỷ đồng được chuyển qua tài khoản cá nhân của bà Lê Thị Liệu, mẹ chồng của Nguyễn Thị Nga.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động kinh doanh của bà Nguyễn Thị Nga thuộc đối tượng phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cáo buộc Nguyễn Thị Nga không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai hoặc kê khai doanh thu không đúng thực tế phát sinh, dẫn đến số thuế phải nộp bị giảm, gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 675 triệu đồng.

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thị Nga được xác định là có động cơ từ mục đích vụ lợi cá nhân. Từ vụ việc này, cơ quan điều tra kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đồng thời siết chặt công tác quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng qua mạng xã hội, đặc biệt là hình thức livestream và kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội.

Khởi tố người phụ nữ 38 tuổi vì bán hàng qua livestream doanh thu hơn 35 tỷ đồng nhưng trốn thuế 675 triệu đồng - Ảnh 1.Thêm người nổi tiếng trốn thuế

Từ một thiếu niên bỏ học, từng làm bồi bàn và phụ việc tiệm cắt tóc, Bai Bing vươn lên thành một trong những nhà sáng tạo nội dung ẩm thực nổi tiếng nhất Trung Quốc với hơn 40 triệu người theo dõi. Nam influencer vừa bị cơ quan chức năng phạt gần 19 triệu nhân dân tệ vì hành vi trốn thuế kéo dài nhiều năm.

PV

Nhịp sống thị trường

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