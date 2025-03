Khởi tố nguyên GĐ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Đảm, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Minh để điều tra về hành vi tham ô tài sản theo khoản 1, Điều 353 Bộ Luật Hình sự...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 12/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh đã khởi tố vụ án. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2022, ông Lê Hoàng Đảm với cương vị là Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Minh chưa thực hiện tốt công tác dân chủ, không công khai các khoản thu, chi ngân sách trong đơn vị và không nộp bảo hiểm thất nghiệp cho viên chức.

Việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản có nhiều nội dung sai quy định, dẫn đến sai phạm chung với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Riêng cá nhân ông Đảm lập chứng từ sai quy định để chiếm đoạt số tiền trên 33,4 triệu đồng.