Khởi tố Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Phương vì hành vi đáng sợ

18-10-2025 - 12:22 PM | Xã hội

Lan thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi với giá rẻ về cùng với Phương mổ xẻ rồi trà trộn bán kiếm lời.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan, SN 1977, trú tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Thị Phương, SN 1981, trú tại thôn Tây Bình Cách, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Khởi tố Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Phương vì hành vi đáng sợ- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Phương. Ảnh: CA Hưng Yên

Trước đó, ngày 08/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại Cơ sở giết mổ của Nguyễn Thị Lan tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên có lợn sống bị mắc dịch tả lợn Châu Phi đang chuẩn bị giết mổ và gần 05 tạ thịt lợn đã pha lọc thành phẩm có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, đổi màu và dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi. 

Số lượng lợn và thịt lợn trên được Lan thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi với giá rẻ về cùng với Phương, mổ xẻ ngay tại Cơ sở giết mổ của Lan rồi trà trộn bán lại với giá rẻ để kiếm lời bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Khởi tố Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Phương vì hành vi đáng sợ- Ảnh 2.
Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với ban, ngành chức năng kiểm tra, thu giữ số thịt lợn thành phẩm nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: CA Hưng Yên

Đây là vụ án đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng lợn nhiễm dịch tả Châu Phi làm thực phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến phức tạp. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

