Khởi tố nữ Giám đốc, nữ Trưởng phòng; bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc,...

Công an huyện Đak Đoa đọc quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nhị-Giám đốc công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường Thi Nhị. Ảnh: Công an huyện Đak Đoa