Khởi tố, tạm giam kẻ sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

09-09-2025 - 14:55 PM | Xã hội

Đối tượng sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi giết người.

Sáng 9-9, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Ty (SN 1995, ngụ thôn 4, xã Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Văn Ty, kẻ sát hại thiếu tá Cánh

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. 

Nguyễn Văn Ty là đối tượng dùng dao đâm thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc) tử vong khi anh đang làm nhiệm vụ.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Ty đã khai nhận hành vi phạm tội

Trước đó, sáng 8-9, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc Ty có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu Nguyễn Thị Kết (SN 1989, sống cùng nhà).

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn để mời Ty về trụ sở làm việc. 

Khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà thì Ty bỏ chạy đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình tổ công tác truy đuổi đối tượng, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người nên đã hy sinh.


Theo Cao Nguyên

Người lao động

