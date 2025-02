Khởi tố, tìm bị hại của Vũ Văn Minh

Công an TP Hà Nội ngày 17/2 cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân ngày 16/2/2025 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Minh (SN: 1972; HKTT: Tổ 3 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định Vũ Văn Minh biết được thông tin người dân sở hữu hoặc đặt cọc mua căn hộ tại tòa chung cư NHS Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, có thể bán lại ngay cho người khác.

Mặc dù không sở hữu, không được ai ủy quyền đại diện thực hiện việc mua bán các căn hộ tại chung cư NHS Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhưng đối tượng vẫn tự đưa ra thông tin là được người thân nhờ bán giúp căn hộ, qua đó tiếp cận, rủ rê, lôi kéo nhiều bị hại tham gia, để hưởng tiền bán chênh lệch.

Đối tượng Vũ Văn Minh - Ảnh: CA TP Hà Nội

Với chi phí phải đóng trước cho Minh từ 50 đến 60 triệu đồng/1 căn hộ, Minh hứa hẹn sẽ cùng góp chung một nửa rồi giao lại cho chủ sở hữu để được tham gia việc bán căn hộ, hưởng chênh lệch giá, Minh đã nhận tiền của các bị hại rồi chiếm đoạt tiêu xài hết.

Căn cứ tài liệu điều tra xác minh thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vũ Văn Minh.

Đồng thời, để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an quận Thanh Xuân đề nghị ai là người bị Vũ Văn Minh dùng thủ đoạn trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị liên hệ Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (Điều tra viên thụ lý: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng - SĐT 0973.650.389) để giải quyết vụ việc theo quy định.