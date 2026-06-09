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Khởi tố vụ án liên quan đến Hộ kinh doanh GIOR do Nguyễn Quốc Hoàng Giang làm chủ

| | Xã hội

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại cơ sở đang bày bán 617 sản phẩm mang dấu hiệu của các nhãn hiệu nổi tiếng. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi phát hiện một cơ sở kinh doanh trên địa bàn bày bán hàng trăm sản phẩm giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ tại Việt Nam.

Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Hộ kinh doanh GIOR, địa chỉ tại số 61 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, do Nguyễn Quốc Hoàng Giang (sinh năm 1986) làm chủ có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Khởi tố vụ án liên quan đến Hộ kinh doanh GIOR do Nguyễn Quốc Hoàng Giang làm chủ- Ảnh 1.

Khởi tố vụ án liên quan đến Hộ kinh doanh GIOR do Nguyễn Quốc Hoàng Giang làm chủ- Ảnh 2.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại cơ sở đang bày bán 617 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi xách, ví và kính mang dấu hiệu của các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Burberry, Lacoste, Adidas và Hermès. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Hoàng Giang khai nhận số hàng hóa nêu trên không phải hàng chính hãng mà được mua thông qua mạng xã hội để đưa về cửa hàng bán kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh, làm rõ. Kết quả xác minh sản phẩm hàng hóa bị tạm giữ nêu trên đều xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 5/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra ngày 22/5/2026 tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch trên địa bàn.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

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