Khốn khổ với cấp đổi giấy phép lái xe: Phía Cục Đường bộ nói gì?

Người dân tập trung tại bộ phận một cửa thuộc Sở GTVT Hà Nội ở số 2 Phùng Hưng (Hà Đông, Hà Nội) để chờ làm thủ tục cấp, đổi GPLX.

Hơn 1 tháng vẫn chưa nhận được kết quả

Những ngày gần đây, khi nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) tăng vọt, người dân đã phản ánh rằng, hệ thống phần mềm cấp, đổi GPLX trực tuyến của Cục Đường bộ Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông vận tải GTVT) quản lý thường xuyên gặp lỗi. Do đó, nhiều người phải tới cơ quan chức năng để cấp, đổi trực tiếp GPLX. Điều này khiến các bộ phận một cửa thường xuyên bị quá tải.

Đứng xếp hàng từ sáng sớm trước cổng bộ phận một cửa thuộc Sở GTVT Hà Nội, anh Đoàn Văn Thức tỏ ra khá mệt mỏi. Đã gần 12h mà dòng người chờ làm thủ tục vẫn kéo dài ra tận vỉa hè. Anh Thức cho biết đã nộp hồ sơ trực tuyến trên phần mềm khoảng một tuần trước, nhưng giờ hồ sơ vẫn trong trạng thái “chờ xác nhận”.

“Tôi gọi vào đường dây nóng của Cục Đường bộ Việt Nam thì họ nói rằng cơ quan không tiếp nhận hồ sơ nữa, vì đang trong quá trình bàn giao việc cấp, đổi GPLX cho Bộ Công an. Vì vậy, tôi ra đây để xếp hàng, làm thủ tục trực tiếp”, anh Thức nói. Anh Lê Văn Hùng cũng nhiều lần cố gắng làm thủ tục trực tuyến qua cổng dịch vụ công, nhưng đều nhận được thông báo quá tải hồ sơ và không tiếp nhận thêm.

Anh Nguyễn Minh Tân (sống tại An Giang) cho biết, anh nộp hồ sơ trực tuyến để làm thủ tục đổi GPLX từ hạng B2 sang hạng B vào ngày 7/1 và được thông báo hẹn trả kết quả vào ngày 22/1. Tuy nhiên, dù 1 tháng trôi qua nhưng anh vẫn chưa nhận được GPLX mới. “Hồ sơ của tôi vẫn đang trong trạng thái chờ xử lý dù đã đóng lệ phí đầy đủ. Là người lao động chính trong gia đình nhưng tôi đang thất nghiệp tạm thời vì không có bằng lái để điều khiển phương tiện”, anh Tân nói.

Còn rất nhiều trường hợp khác đã hoàn thành thủ tục cấp, đổi GPLX trực tuyến hơn 1 tháng trước nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả. Bên cạnh đó, nhu cầu đổi GPLX từ hạng B1, B2 sang hạng C1 là khá lớn. Tuy nhiên, nhiều tài xế phản ánh họ không thể làm thủ tục trực tuyến để đổi GPLX từ hạng B1, B2 sang C1, mà chỉ có thể đổi sang B.

“Khi làm thủ tục trực tuyến, cổng dịch vụ công chỉ hiện thông báo hệ thống DVC chưa chuyển đổi hạng C1. Điều này đã khiến nhiều tài xế như tôi hiểu nhầm rằng GPLX hạng B1, B2 chỉ đổi được sang hạng B. Hơn nữa, việc xếp hàng, nộp hồ sơ trực tiếp lấy của chúng tôi rất nhiều thời gian. Tôi đã đọc lý giải của Cục Đường bộ Việt Nam, nhưng tôi cần lời giải thích rõ ràng hơn”, tài xế xe tải Dương Văn Công nói.

Để tháo gỡ tình trạng quá tải, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, người dân Thủ đô được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại 32 đại lý dịch vụ công trực tuyến do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng CTCP Bưu chính Viettel và CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT cung ứng miễn phí. Người dân có thể tra cứu địa chỉ của 32 đại lý dịch vụ công trực tuyến trên các trang báo điện tử chính thống.

Vừa làm vừa hoàn thiện

Trả lời PV Tiền Phong, đại diện Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, hệ thống phần mềm cấp, đổi GPLX trực tuyến có độ phủ rất lớn, trên khắp 63 tỉnh thành. Từ năm 2012 đến nay, phần mềm đã trải qua nhiều lần nâng cấp, tuy nhiên việc nâng cấp ở 63 tỉnh thành (do Sở GTVT thực hiện) là không giống nhau, nên dễ xảy ra trục trặc.

Bên cạnh đó, lưu lượng truy cập tăng vọt trong thời gian gần đây cũng dễ làm phần mềm bị nghẽn, sập ở một số thời điểm nhất định. “Vì vậy, rất khó để chúng tôi có thể hoàn thiện phần mềm ngay lập tức, mà sẽ vừa làm, vừa hoàn thiện”, đại diện Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái cho biết.

Về việc phần mềm chỉ cho phép người dân đổi GPLX từ hạng B1, B2 sang hạng B, đại diện Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái giải thích, đây không phải lỗi phần mềm, mà là chủ ý của bộ phận phụ trách viết phần mềm. “Theo như bộ phận phụ trách viết phần mềm giải thích, chỉ nên đưa ra một lựa chọn mặc định là đổi từ hạng B1, B2 sang hạng B. Vì theo Thông tư 36/2024/TT-BYT, để đổi được sang hạng C1, người dân còn phải khai báo thêm tình trạng sức khỏe, nếu đạt nhóm 3 mới đủ điều kiện. Do đó, việc thêm lựa chọn đổi GPLX sang C1 sẽ khiến thủ tục trực tuyến thêm phức tạp, dễ làm cho người dân bị nhầm lẫn. Chúng tôi sẽ khắc phục sớm nhất có thể các trục trặc trên phần mềm cấp, đổi GPLX để giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn hơn và giảm áp lực cho các bộ phận một cửa ”, đại diện Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái nói.

Thời gian tới, quy trình cấp, đổi GPLX trực tuyến vẫn do Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phụ trách. Sau đó, việc này sẽ do Bộ Công an phụ trách khi toàn bộ quy trình được chuyển giao thành công.