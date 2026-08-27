Không ai sánh được Đình Bắc: Bộ sưu tập danh hiệu gây choáng ở tuổi 22, từ Vua phá lưới châu Á đến MVP ASEAN Cup

Nguyễn Đình Bắc đang trải qua một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp. Chỉ trong khoảng hơn một năm, tiền đạo sinh năm 2004 liên tục bổ sung những cột mốc mới vào bộ sưu tập thành tích. Đỉnh cao mới nhất đến ngay trên sân Mỹ Đình tối 26/8, khi Đình Bắc cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup và cá nhân anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Xuân Son.

Đáng nói, đây mới là lần đầu tiên Đình Bắc tham dự ASEAN Cup. Và anh lập tức trở thành MVP.

Ảnh: Thanh Xuân

ASEAN Cup 2026: MVP và Vua phá lưới

Đình Bắc khép lại giải đấu với 5 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 8 trận, góp công lớn giúp Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. 5 bàn thắng của tiền đạo số 9 đến trong các trận gặp Timor-Leste và Campuchia. Đáng nhớ nhất là cú hat-trick vào lưới Timor-Leste, sau đó anh tiếp tục lập cú đúp trước Campuchia.

Không chỉ ghi bàn, Đình Bắc còn đóng góp vào lối chơi chung. Ở chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, chính anh thực hiện pha đánh gót tinh tế để Nguyễn Hải Long mở tỷ số, giúp Việt Nam thắng Thái Lan 2-0. Đến trận lượt về, dù không ghi bàn, Đình Bắc vẫn hoạt động tích cực và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Việt Nam hòa 2-2, thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch.

Kết thúc giải, Đình Bắc nhận hai danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Đồng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn.

Ảnh: Asean Cup 2026

Trước đó vài tháng: Vua phá lưới U23 châu Á

Nếu ASEAN Cup là sân khấu lớn nhất của Đình Bắc ở cấp đội tuyển trong năm 2026, thì trước đó, anh đã tạo nên một cột mốc lịch sử ở cấp độ U23. Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại một VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam cũng khép lại giải đấu bằng tấm HCĐ, sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Như vậy, chỉ trong 8 tháng năm 2026, Đình Bắc đã có loạt danh hiệu: Vua phá lưới U23 châu Á, HCĐ U23 châu Á; Vô địch V.League; Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League; Vô địch ASEAN Cup; MVP ASEAN Cup; Đồng Vua phá lưới ASEAN Cup

Một chuỗi thành tích quá ấn tượng với một cầu thủ mới 22 tuổi.

Ảnh: Như Hoàn

2025: Năm bản lề đưa Đình Bắc lên một tầm cao mới

Thực tế, nền tảng cho cú bứt phá ấy đã được Đình Bắc tạo dựng từ năm 2025. Tại U23 Đông Nam Á 2025, Đình Bắc cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch. Anh ghi 2 bàn, trong đó có những pha lập công quan trọng ở vòng bảng và bán kết, đồng thời được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây cũng là lần đầu tiên một cầu thủ Việt Nam nhận danh hiệu này trong lịch sử giải U23 Đông Nam Á. Không lâu sau đó, Đình Bắc tiếp tục cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Ở cấp CLB, anh cùng Công an Hà Nội giành Cúp Quốc gia 2024/25 và Siêu cúp Quốc gia 2025. Trong trận Siêu cúp, Đình Bắc trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, góp phần giúp CAHN đánh bại Nam Định 3-2 để giành danh hiệu. Cuối năm 2025, những màn trình diễn ấy tiếp tục được ghi nhận bằng các giải thưởng cá nhân. Đình Bắc giành Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất Việt Nam 2025.

Ảnh: FBNV

2025/26: Vô địch V.League và trở thành cầu thủ trẻ hay nhất giải

Đình Bắc tiếp tục duy trì phong độ cao trong màu áo Công an Hà Nội tại LPBank V.League 1 2025/26. CAHN lên ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu, và Đình Bắc là một trong những nhân tố quan trọng của đội bóng.

Cá nhân tiền đạo sinh năm 2004 được VPF trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2025/26. Anh ghi tổng cộng 10 bàn, trong đó có chuỗi 6 trận liên tiếp lập công ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Từ một cầu thủ trẻ còn phải chứng minh bản thân ở cấp CLB, Đình Bắc đã nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam.

Một bộ sưu tập ngày càng dài

Nếu xếp lại những cột mốc nổi bật của Đình Bắc, danh sách hiện tại đã rất đáng nể.

Danh hiệu tập thể:

Vô địch Cúp Quốc gia 2024/25 Vô địch Siêu cúp Quốc gia 2025 Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 HCV SEA Games 33 - 2025 HCĐ U23 châu Á 2026 Vô địch LPBank V.League 1 2025/26 Vô địch ASEAN Cup 2026

Danh hiệu cá nhân:

Cầu thủ xuất sắc nhất U23 Đông Nam Á 2025 Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất Việt Nam 2025 Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2025/26 Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 Đồng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026.

Điều đặc biệt là hành trình ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Từ MVP U23 Đông Nam Á, Đình Bắc tiến tới Vua phá lưới U23 châu Á, rồi trở thành Cầu thủ trẻ hay nhất V.League. Và giờ đây, anh tiếp tục bước lên một nấc thang khác với danh hiệu MVP ASEAN Cup.

Đình Bắc cũng từng thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều điểm yếu cần cải thiện và không muốn ngủ quên trên thành tích. Trước chung kết ASEAN Cup, anh nói rằng cần “quên” 5 bàn thắng đã ghi để tập trung vào mục tiêu chung của đội tuyển.

Ở tuổi 22, Đình Bắc đã có một bộ sưu tập danh hiệu mà không ít cầu thủ phải mất cả sự nghiệp mới chạm tới. Và điều đáng chờ đợi nhất có lẽ không phải là anh đã giành được bao nhiêu danh hiệu, mà là sẽ còn có thêm bao nhiêu chiếc cúp và giải thưởng xuất hiện trong bộ sưu tập ấy.