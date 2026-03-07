Không bán được chip AI H200 nào cho Trung Quốc, NVIDIA đành dừng sản xuất

NVIDIA đã ngừng sản xuất chip trí tuệ nhân tạo H200 dành cho thị trường Trung Quốc, đánh dấu một bước ngoặt đầy bất ngờ sau khi hãng tích cực vận động và chuẩn bị cho đợt xuất khẩu lớn. Theo Financial Times, nhà sản xuất chip Mỹ đã phân bổ lại công suất sản xuất tại TSMC, chuyển từ việc sản xuất chip H200 sang phần cứng thế hệ tiếp theo Vera Rubin.

Động thái này càng đáng chú ý hơn khi chỉ hai tháng trước, vào đầu tháng 1, CEO Jensen Huang còn tuyên bố đầy lạc quan: "Nhu cầu rất cao và chúng tôi đã khởi động chuỗi cung ứng, chip H200 đang chảy qua dây chuyền." Thời điểm đó, các nhà cung cấp của NVIDIA đã làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho các đợt giao hàng dự kiến sớm nhất vào tháng 3.

Dù được kỳ vọng cao, nhưng NVIDIA lại không bán được chip H200 nào cho Trung Quốc

Theo những người am hiểu vấn đề, NVIDIA đã kỳ vọng nhận được đơn hàng hơn 1 triệu chip từ các khách hàng Trung Quốc như Financial Times trước đó đưa tin. Công ty thậm chí đã sản xuất khoảng 250.000 chip H200, nhưng cho đến nay vẫn chưa bán được một chip nào.

Bà Colette Kress, giám đốc tài chính của NVIDIA, thừa nhận thực tế gay gắt này trong cuộc họp công bố thu nhập tuần trước: "Mặc dù một lượng nhỏ sản phẩm H200 dành cho khách hàng ở Trung Quốc đã được chính phủ Mỹ phê duyệt, chúng tôi vẫn chưa tạo ra bất kỳ doanh thu nào. Và chúng tôi không biết liệu có bất kỳ lô hàng nào được phép nhập khẩu vào Trung Quốc hay không."

Một quan chức Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố hồi tháng trước rằng không có chip H200 nào của NVIDIA được bán cho khách hàng Trung Quốc. Vào tháng 1, chính quyền tổng thống Donald Trump đã chính thức cho phép bán chip H200 cho Trung Quốc, nhưng các lô hàng vẫn bị đình trệ do các rào cản được xây dựng trong quy trình.

Quy trình phê duyệt trì trệ này bị là do Bộ Ngoại giao thúc đẩy các hạn chế khắt khe hơn nhằm khiến Trung Quốc khó sử dụng chip H200 theo những cách có thể làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ. Washington đã siết chặt các hạn chế về bán bán dẫn cao cấp cho Trung Quốc.

Từ phía Bắc Kinh, Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch áp đặt hạn chế đối với việc mua H200 nhằm bảo vệ ngành công nghiệp bán dẫn trong nước và khuyến khích các công ty AI địa phương sử dụng chip sản xuất tại Trung Quốc. Mặc dù chưa có chi tiết nào được công bố, hải quan nước này vẫn đưa H200 vào danh sách sản phẩm bị cấm, trừ khi nhà nhập khẩu có thư phê duyệt từ Bắc Kinh, theo những người am hiểu tình hình.

Tình thế này dường như đã buộc NVIDIA phải bỏ cuộc. "Thay vì chờ đợi trong bế tắc, NVIDIA phải chuyển sang những gì nó có thể đạt được một cách chắc chắn, đặc biệt là khi nguồn cung cho các sản phẩm tiên tiến đang thiếu hụt," một người am hiểu kế hoạch cho biết. "Điều này theo một cách nào đó có thể đẩy nhanh việc cung cấp và triển khai Vera Rubin."

Động thái này cho thấy NVIDIA không còn kỳ vọng doanh số H200 đáng kể ở Trung Quốc trong thời gian tới, sau nhiều tháng không chắc chắn về phê duyệt xuất khẩu của Mỹ và các hạn chế tiềm năng của Trung Quốc. Nếu chỉ có số đơn đặt hàng hạn chế được cả chính phủ Mỹ và Trung Quốc cho phép, lượng hàng tồn kho hiện có sẽ đáp ứng được nhu cầu.