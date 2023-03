Không bằng cấp, nữ trader đầu tiên 'mua ghế' tại sàn chứng khoán NY tiết lộ: Muốn không rơi vào nhóm 95% thua lỗ bạn phải làm một việc này

Hơn 50 năm trước, Siebert là người phụ nữ đầu tiên "mua ghế" trên thị trường chứng khoán New York. Bà cũng là thương nhân nữ duy nhất trong số hơn 1.300 thương nhân nam trong suốt 10 năm. Người ta thường gọi bà với danh xưng "First Lady of Wall Street" (Đệ nhất Phu nhân Phố Wall). Với những thành tích xuất sắc, bà còn được bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu ngành tài chính của bang New York.

Người phụ nữ đầu tiên có vị trí giao dịch trên thị trường chứng khoán New York

Muriel Faye Siebert sinh ra trong một gia đình người Do thái ở Cleveland, Ohio, Mỹ. Ngay từ nhỏ bà đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của cha mẹ. Chính điều này là bước đệm vững chắc cho sự nghiệp sau này của bà.



Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bà theo học tại ĐH Western Reserve (nay là Đại học Case Western Reserve). Tuy nhiên khi đang là sinh viên năm 2, bà phải bỏ dở việc học do cha bị bệnh nặng. Sau đó Siebert chuyển đến New York với "gia tài" chỉ vỏn vẹn 500 USD.

Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất của bà đối với các nhà đầu tư nổi tiếng khác là bà chưa từng tốt nghiệp đại học. Trong lần phỏng vấn xin việc đầu tiên, bà bị tập đoàn Merrill Lynch từ chối vì không có bằng Đại học.

Trải qua nhiều lần xin việc, cuối cùng bà cũng được nhận vào công ty môi giới Bache & Co ở vị trí thực tập sinh với mức lương 65 đô la một tuần. Sau đó, Siebert trở thành partner của 2 công ty chứng khoán khác là Finkle & Co và Brimberg & Co. Năm 1967, bà thành lập công ty Muriel Siebert & Co. Inc lấy tên của mình, nghiên cứu dữ liệu tài chính cho các tổ chức và cung cấp dịch vụ khuyến nghị đầu tư các loại cổ phiếu.

Một trong những điều làm nên “người phụ nữ quyền lực phố Wall” có lẽ bắt nguồn từ những bất công mà bà Siebert phải chịu đựng trong những năm tháng lăn lộn trên thương trường. Ngay cả việc tham gia câu lạc bộ và sử dụng thang máy bà cũng nhận thấy rõ sự phân biệt nam nữ.



Một lần, bà hỏi một khách hàng rằng mình có thể tìm đâu ra nơi làm việc công công bằng? Ông đáp lại: "Vớ vẩn! Muốn thế thì đi mà mua một chỗ ngồi trên sàn giao dịch và tự làm việc cho chính mình ấy", bà kể lại.

Và quả thật, Siebert đã mua một "ghế" trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) vào năm 1967 với giá 445.000 USD, phá vỡ thế độc quyền tài chính của nam giới. Khi trở thành người phụ nữ đầu tiên có vị trí giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán, Siebert đã ví thẻ thành viên trên thị trường chứng khoán New York là "món đồ trang sức đắt nhất" mà bà từng mua, và tốn nhiều công sức nhất để có được.

Từ năm 1977 đến năm 1982, bà là Tổng giám đốc Cục Ngân Hàng Tiểu Bang New York. Trong suốt 5 năm đứng đầu nhà băng, bà đã đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự sụp đổ của các ngân hàng ở New York khi thị trường “lao dốc không phanh”.



Bài học đầu tư của "nữ phù thuỷ phố Wall"

Cuộc đời của Muriel Siebert là bằng chứng thuyết phục của một nhà đầu tư khôn ngoan, có thể tạo ra nguồn lợi vững chắc và đồ sộ. Trong các cuộc phỏng vấn trước báo chí tại thời điểm đó, bà đã có nhiều chia sẻ về phương pháp đầu tư để hạn chế rủi ro trong lĩnh vực chứng khoán.

1. Hiểu rủi ro

Trong cuốn sách được phát hành năm 2002, Siebert đã đưa ra một lời nhắc nhở: "Nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận điều tồi tệ nhất có thể xảy ra thì đừng làm điều đó".

Bà cho rằng trước khi bắt đầu mua cổ phiếu, hãy chắc chắn rằng bạn có tiền để chịu những tổn thất có thể gây ra. Nếu đang thiếu tiền để trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng, vẫn tồn đọng môt khoản nợ có lãi suất cao hay khoản tiết kiệm để trang trải các trường hợp khẩn cấp quá ít ỏi, bạn nên ưu tiên những việc này trước khi lựa chọn đầu tư vào chứng khoán. Bạn chỉ thực sự sẵn sàng đầu tư chứng khoán khi đó là khoản tiền không cần đến trong ít nhất 5 năm tới.

Khi đầu tư, nếu đổ tất cả tiền vào một cổ phiếu duy nhất bạn sẽ hứng chịu những rủi ro không thể lường trước. Để giảm thiểu rủi ro đó bạn có thể đa dạng hoá danh mục của mình bằng cách đầu tư vào vào các công ty thuộc những ngành nghề khác khác nhau.

2. Mua vì lý do gì thì bán vì lý do đó

Theo bà, thị trường chứng khoán vốn dĩ là thị trường khắc nghiệt và luôn biến động. Sự khắc nghiệt khiến những nhà đầu tư lão luyện đúc rút ra quy tắc cắt lỗ, chốt lãi khi đạt mục tiêu đề ra.

Nói cách khác, nhà đầu tư phải giữ được sự độc lập tương đối với lòng tham và nỗi sợ hãi của chính mình bằng đưa ra các quy chuẩn đầu tư. Một trong những quy chuẩn đáng nhớ là mua vì lý do gì thì bán vì lý do đó.

Nếu mua vì mong muốn lãi, lỗ 8% thì khi lãi/lỗ 8% hãy chốt giao dịch. Kiên định theo quy chuẩn đã đặt ra sẽ giúp nhà đầu tư giảm nhiều trăn trở so với việc đuổi theo và đoán định tâm lý cũng như diễn biến thị trường.

3. Tích cực học hỏi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm từ thực tế

Nhà đầu tư mới sẽ làm gì để không bị vào nhóm 95% thua lỗ? Cách bền nhất theo bà chia sẻ là học, đọc, nghe, quan sát và hỏi. Bởi thông tin và kiến thức, kinh nghiệm luôn sẵn có từ nhiều nguồn để học, đừng để hụt chân chỉ vì chạy theo sóng, đốt cháy giai đoạn xây cầu.



Điều thuận lợi của các nhà đầu tư mới là với sự phát triển của công nghệ thông tin, các công cụ hỗ trợ đầu tư từ phân tích cơ bản, kỹ thuật đến các chỉ số tài chính của từng doanh nghiệp, vấn đề vĩ mô, vi mô… đều dễ dàng cập nhật ngay trước mắt.

