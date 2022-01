Không bỏ sót bất kì data khách hàng nào, chìa khoá bứt phá cho doanh nghiệp trong thời kì “thiếu số”

Sẵn sàng "đốt tiền" mua data mới



Không phải ngẫu nhiên khi nhiều người cho rằng, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là cuộc chiến của việc khai thác dữ liệu khách hàng. Tất nhiên hiệu quả chốt đơn còn đến từ kỹ năng chuyên môn, năng lực tư vấn và chốt đơn từ đội ngũ sale nhưng trong thời buổi dữ liệu khách hàng là "máu" như hiện nay, thì bên nào có nguồn data dồi dào, chất lượng, bên đó đã đi trước một bước. Các bên không ngần ngại nhảy vào cuộc chiến tìm kiếm data, dễ thấy nhất là việc đốt tiền cho các kênh quảng cáo nhằm thu được tệp khách hàng tiềm năng nhanh chóng, dễ dàng.



Nhưng thờ ơ với "tài sản" đang có

Đốt tiền cho data khách mới là vậy nhưng nhiều doanh nghiệp tỏ ra khá thờ ơ với nguồn data cũ. Lí do là bởi hầu hết các sale đều không có nhiều thời gian cho việc tư vấn, chăm sóc lâu dài đối với từng khách hàng cụ thể nếu họ không thực sự tiềm năng. Thực trạng này dẫn đến hệ quả là có những doanh nghiệp sở hữu đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn data "chết". Doanh nghiệp chấp nhận chi tiền nhiều hơn cho quảng cáo, mua data mới với hi vọng nhanh chóng tìm kiếm được khách hàng nóng, đỡ mất thời gian, công sức chăm sóc nhóm khách hàng khổng lồ không rõ nhu cầu, không được phân loại, sàng lọc nằm trong tệp data cũ kia, trong khi đó chỉ chỉ cần tối ưu 1% trong số data cũ thì bạn đã có thể có thêm 1% khách hàng mới....Theo các chuyên gia Invespcro, nếu không tiếp cận lại nhóm khách hàng trong tệp data cũ, các chủ doanh nghiệp có thể để lỡ mất một lượng đơn hàng đáng kể và khó xây dựng tệp khách hàng trung thành thực sự cho doanh nghiệp mình. Gartner Group- công ty nghiên cứu và tư vấn hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ cũng cho biết có đến 30% doanh thu của các doanh nghiệp hiện nay đều đến từ khách hàng cũ của họ. Trong khi đó, một doanh nghiệp muốn thu hút một khách hàng mới sẽ phải trả mức chi phí tốn kém gấp 5 lần so với việc chăm sóc khách hàng cũ.

Đã đến lúc các doanh nghiệp cần nghiêm túc nghĩ về việc tối ưu doanh thu và chi phí trong khai thác data khách hàng. Có nên chăng việc đốt tiền cho cuộc chiến tìm khách mới trong khi lại hờ hững với mỏ vàng mang tên data cũ?

Chăm sóc data, xử lý và phân loại nuôi dưỡng khoa học, biến đó thành khách hàng của mình liên tục theo tháng, quý, năm là cách tốt nhất giúp bạn tối ưu data của mình. Vậy quản trị data như nào cho hiệu quả, không bỏ sót bất kỳ 1 data nào? Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lên chiến lược tận dụng triệt để data khách hàng với chi phí tối ưu - quy trình tối giản - hiệu quả tối đa, Bizfly Martech & Salestech được vận hành bởi VCCorp tổ chức hội thảo trực tuyến Bizfly Expert Talk 28 với chủ đề "Khai thác data khách hàng thông minh trong thời kì thiếu số "với những góc nhìn thực tế của chuyên gia với kinh nghiệm nhiều năm.

Sự kiện này đặc biệt phù hợp với:

+ Trưởng phòng, giám đốc MKT muốn tối ưu tỷ lệ chuyển đổi tất cả data từ các kênh, các nguồn quảng cáo

+ Các chủ doanh nghiệp, trưởng phòng sales, MKT, CSKH muốn tăng tỷ lệ chuyển đổi, doanh số bán hàng, hiệu quả của các chiến dịch để có thể điều chỉnh kịp thời và phù hợp

Bizfly Expert Talk #28 đến cho người tham gia và doanh nghiệp các kiến thức và kinh nghiệm thực tế:

+ Cách thức phân tích mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để có các chiến lược quản trị dữ liệu khách hàng cho phù hợp

+ Quy trình khai thác và quản trị nguồn data khách hàng tiềm năng

+ Lập kế hoạch triển khai và đánh giá hiệu quả đem lại từ việc tối ưu quản trị dữ liệu

Sự kiện có sự góp mặt của diễn giả Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Marketing - Bizfly, VCCorp.

Với hơn mười năm thực chiến trong nghề, chị Nga có kinh nghiệm tư vấn chiến lược và triển khai hệ thống marketing trong cả doanh nghiệp B2B cũng như B2C hàng đầu Việt Nam ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Nextech, VNPTEPAY, VCCorp,... Với kinh nghiệp triển khai thành công các giải pháp chuyển đổi số kết hợp cùng khả năng lên kế hoạch tối ưu hệ thống vận hành ở cả các đơn vị start-up cũng như các tập đoàn lớn, chị Nga chắc chắn sẽ đem đến cho người tham dự những câu chuyện thực tế và tư vấn hữu ích ... Đồng thời, chị cũng được biết đến là diễn giả của nhiều buổi đào tạo chuyển đổi số cho hàng trăm đối tác cũng như nhân viên nội bộ của doanh nghiệp.

Các khách mời tham dự sẽ có cơ hội đưa ra những câu hỏi cũng như mọi băn khoăn, thắc mắc để được chuyên gia tư vấn và giải đáp trực tiếp. Chắc chắn rằng, những câu chuyện thực tế được đem đến trong buổi hội thảo sẽ giúp doanh nghiệp có được cái nhìn cụ thể hơn cũng như các kinh nghiệm để xây dựng quy trình tối ưu chuyển đổi data khách hàng đồng bộ, hiệu quả giúp tăng trưởng doanh thu với sự hỗ trợ của các công cụ Marketing và bán hàng online.

Tên sự kiện: Bizfly Expert Talk #28 Khai thác data khách hàng thông minh trong thời kì thiếu số
Thời gian: 20h ngày 17/01/2022
Hình thức tham gia: Online - miễn phí
Nền tảng: Livestream trực tiếp trên Zoom và Facebook
Diễn giả: Chị Nguyễn Thị Nga, Marketing Manager, Bizfly, VCCorp

