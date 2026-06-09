Không chỉ bán ảnh, giờ có cả “gói xây dựng hình tượng người giàu”, muốn thành đạt cỡ nào cũng được: Số tiền bị lừa lên đến 50 tỷ

Đi công tác nước ngoài trong chuyến bay hạng thương gia, gặp gỡ đối tác trên du thuyền “private”, những bức ảnh ngồi sau vô lăng “hàng chục tỷ” hay đeo trên tay “cả căn biệt thự”,... tất cả những điều đó từng là thứ phải tốn bộn tiền mới có được. Còn bây giờ? Chỉ cần bỏ ra khoảng vài nghìn hoặc vài chục nghìn đồng, ai cũng có thể khoác lên mình hình ảnh “doanh nhân trẻ thành đạt”, “người giàu có cuộc sống xa hoa”.

Đây là dịch vụ đang rầm rộ tại Trung Quốc.

Tràn lan dịch vụ bán ảnh, xây dựng thương hiệu cá nhân để phô trương

Bán ảnh và video “sống ảo” giúp khách hàng xây dựng hình tượng giàu có trên MXH là dịch vụ mới nổi tại Trung Quốc. Từ những bộ ảnh du lịch sang trọng, bữa ăn tại nhà hàng cao cấp cho tới các hoạt động như chơi golf, trượt tuyết hay cưỡi ngựa, tất cả đều có thể được mua với giá chỉ từ 1-8 NDT (khoảng 3.500 - 28.000 đồng).

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, trào lưu phô trương này còn mạnh mẽ đến mức nhiều dịch vụ cung cấp hẳn “gói xây dựng hình tượng người giàu”. Khách hàng không chỉ mua ảnh có sẵn mà còn có thể thuê đội ngũ chuyên nghiệp lên ý tưởng, tổ chức chụp hình và tư vấn cách đăng tải nội dung nhằm tạo dựng hình ảnh thành đạt.

Với hình thức này, ảnh đời thường của khách hàng sẽ được ghép hoặc kết hợp với những bối cảnh sang trọng nhằm tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh về cuộc sống của một doanh nhân thành đạt hoặc tầng lớp thượng lưu. Và nếu điều kiện kinh tế của khách hàng chưa dư dả, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ ghép từ 6-8 khách hàng tham gia cùng một buổi chụp, sau đó mỗi người nhận được bộ ảnh riêng để đăng tải lên tài khoản cá nhân.

Ảnh minh họa

Theo những người kinh doanh dịch vụ này, phần lớn khách hàng tìm đến nhằm mục đích xây dựng thương hiệu cá nhân, quảng bá hoạt động kinh doanh hoặc tạo ấn tượng tốt hơn trong các mối quan hệ xã hội.

Đã xuất hiện nhiều nạn nhân bị lừa đảo

Nếu chỉ dừng lại ở việc “tôi thích có hình ảnh tốt trên MXH, nên tôi mua ảnh sống ảo” thì cũng chẳng có gì đáng bàn. Tuy nhiên, sự bùng nổ của dịch vụ “bán cuộc sống xa hoa” đang tạo ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Các chuyên gia cho rằng những hình ảnh này có thể bị sử dụng để đánh lừa người khác về điều kiện tài chính thực tế của người đăng tải.

Một trong những lĩnh vực được nhắc đến nhiều nhất là hẹn hò và mai mối. Khi mạng xã hội trở thành nơi đầu tiên để nhiều người tìm hiểu đối phương, những bức ảnh bên siêu xe hay trên du thuyền dễ khiến người xem tin rằng chủ tài khoản thực sự giàu có. Điều đó tạo ra nguy cơ bị lợi dụng để xây dựng lòng tin hoặc phục vụ các mục đích không minh bạch.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, cuối năm ngoái, cơ quan chức năng đã bắt giữ một đối tượng lừa đảo từng xây dựng hình tượng cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội bằng cách khoe ảnh đi máy bay riêng và tiêu dùng đắt đỏ. Sau khi tạo dựng được lòng tin với nhiều nạn nhân, người này đã thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền lên tới khoảng 11,9 triệu NDT (gần 50 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Ông Liu Junhai - Giáo sư Luật tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định rằng nếu một công ty biết rõ các hình ảnh mình cung cấp có thể được sử dụng để lừa dối người khác, nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh, hành vi đó có thể bị xem là vi phạm pháp luật.

Theo vị chuyên gia này, trong trường hợp bên thứ ba chịu thiệt hại về tài sản hoặc sức khỏe do bị đánh lừa bởi những hình ảnh giả tạo, các đơn vị đứng sau việc lên kế hoạch và vận hành dịch vụ cũng có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Dù vậy, sức hút của ngành kinh doanh này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng đề cao hình ảnh thành công, giàu có và cuộc sống hoàn hảo, nhu cầu “mua một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình” đang tạo ra một thị trường mới đầy lợi nhuận. Chỉ với vài NDT, người dùng có thể sở hữu cả một cuộc sống xa hoa trên màn hình điện thoại. Nhưng phía sau những bức ảnh du thuyền, trực thăng và siêu xe ấy, ranh giới giữa xây dựng hình ảnh cá nhân và đánh lừa người khác đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

(Nguồn: SCMP)