Không chỉ Chủ tịch ACB, giới kinh doanh còn có nhiều CEO hát hay, nhảy đẹp

1. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình

Mới đây, trong liveshow 20 năm ca hát của ca sĩ Tùng Dương, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình không ngần ngại thể hiện một đoạn ngắn trong ca khúc Ai chung tình được mãi khiến khách mời tại trường quay vô cùng bất ngờ, thích thú. Giọng hát da diết và giàu cảm xúc của ông Trương Gia Bình lập tức gây ấn tượng với cư dân mạng và đoạn video nhanh chóng được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình gây ấn tượng với màn song ca ngẫu hứng cùng ca sĩ Tùng Dương.

Đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khoe giọng hát của mình với mọi người. Trước đó, không ít lần ông Trương Gia Bình thể hiện các ca khúc như Diễm xưa, Đôi bờ (bằng tiếng Nga và tiếng Việt)...

Hồi tháng 11/2017, trong một buổi tiệc giao lưu, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình thể hiện ca khúc Anh còn nợ em khiến khách mời có mặt vô cùng thích thú. Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, ca khúc nhanh chóng gây "sốt".

2. "Ông chú Viettel" Lê Đăng Dũng

Ông Lê Đăng Dũng sinh năm 1959, giữ cương vị Tổng giám đốc Viettel từ đến 31/7/2018 – 1/1/2022. Ông mang quân hàm Thiếu tướng, có trình độ chuyên môn là Kỹ sư Tự động hóa và điều khiển từ xa, Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử. Năm 1996, ông Lê Đăng Dũng về nước và gia nhập Viettel.

Tại Viettel, ông Dũng là người giữ vị trí Phó Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc lâu nhất trong lịch sử của Tập đoàn (16 năm). Dưới sự điều hành trực tiếp của Thiếu tướng Lê Đăng Dũng tại Viettel Global, tập đoàn Viettel đã ghi nhận nhiều thắng lợi, chẳng hạn như năm 2017, lĩnh vực đầu tư quốc tế của Viettel đã ghi nhận 1,25 tỷ USD doanh thu, giúp Viettel tiếp tục là công ty duy nhất tại Việt Nam có doanh thu từ đầu tư nước ngoài vượt ngưỡng doanh thu tỷ USD.

Màn song ca hit "Em của ngày hôm qua" Lê Đăng Dũng - Sơn Tùng diễn ra tháng 7/2017.

‏Bên cạnh danh tiếng của một doanh nhân tài ba, ông Dũng còn được biết đến với niềm đam mê ca hát và có giọng ca trời phú.

Ông đã nhiều lần cover rất nhiều bài hit của Sơn Tùng MTP, trong đó có cả "Lạc trôi" hay "Chúng ta không thuộc về nhau", "Nắng ấm xa dần", " Hãy trao cho anh"... Và bất kì lần nào có mặt trên sân khấu mỗi lần công ty tổ chức sự kiện, vị sếp này cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhân viên bên dưới khán đài.

Chẳng hạn như tại chương trình gala "Lễ trao gIải cuộc thi tài năng nghệ thuật Viettel 2019 - Viettel's Performing Talent" diễn ra ngày 24/4/2019 tại TTHNQG- Hà Nội, ông Lê Đăng Dũng gây bất ngờ toàn bộ sân khấu khi cùng hát song ca với ca sĩ Đan Trường, cover tác phẩm HONGKONG 1 (Hồng Kông 1) cực đỉnh, cực mượt.

3. Chủ tịch ngân hàng ACB Trần Hùng Huy

Trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Á Châu (ACB) diễn ra vào tối 4/6 vừa qua, vị chủ tịch sinh năm 1978 xuất hiện với hình ảnh vừa đàn, vừa hát và nhảy. Tiết mục biểu diễn của ông Huy được đầu tư khá công phu khi xuất hiện cả mưa, khói, cùng vũ đoàn múa phụ hoạ.

Màn nhảy "Always Remember Us This Way” và “Cô đơn trên sofa” gây "sốt" của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy.

Phần trình diễn gây phấn khích cho những người có mặt trong khán phòng. Video clip trở thành đề tài “hot” trên cộng đồng mạng, đặc biệt là trong giới banker (người làm ngân hàng).

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2018), ông Huy lần đầu xuất hiện "cực chất" với phần biểu diễn hát và nhảy và ngay lập tức gây “bão” mạng.

Hiện tại, clip nhảy dưới mưa của ông Trần Hùng Huy đang là tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng Tiktok.

4. Ông Lê Viết Hải, Cựu Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình

‏Lê Viết Hải sinh ngày 12/11/1958 tại làng Phú Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1985, ông Lê Viết Hải tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM với tấm bằng Kiến trúc sư.

Ông Lê Viết Hải có thể chơi được nhiều nhạc cụ. (Ảnh: Thể thao & Văn hóa).

‏Năm 2000, ông bắt đầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hòa Bình đã từng bước lớn mạnh thành một tập đoàn trị giá hàng triệu USD, đảm nhiệm những dự án lớn, tạo nên tên tuổi như: Saigon Sky Garden Apartment, Stamford Court, Riverside Aparment, Legen Hotel, Melinh Point Tower, Ocean Place…‏

Tháng 12/2022, ông Hải xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Bình để tạo điều kiện cho con trai là ông Lê Viết Hiếu giữ chức vụ Tổng giám đốc, thuận tiện cho việc quản lí điều hành công ty‏

‏Ông Lê Viết Hải có nhiều tài lẻ khiến nhân viên ngưỡng mộ. Ít ai biết rằng, ông có thể chơi được các nhạc cụ như guitar, violin, sáo, harmonica, mandolin... Đặc biệt, ông còn sáng tác nhạc để chuyển thông điệp đến nhân viên, đối tác. Những sáng tác của ông đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp và thời cuộc như "Mừng thiên niên kỷ mới", "Ta ra trận", "Hành khúc Hòa Bình"...

5. Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

‏Mới đây, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Chủ tịch công ty là ông Đào Hữu Huyền đã cùng bắt nhịp bài hát Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh , gây ấn tượng với nhiều cán bộ, nhân viên và cổ đông của doanh nghiệp.

Chủ tịch DGC Đào Hữu Huyền hát bài "Mùa xuân" mở đầu ĐHCĐ ‏‏sáng ngày 29/3/2023. (Ảnh: Thể thao & Văn hóa)

ÔngĐào Hữu Huyền sinh ngày 7/6/1956, quê quán tại Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp cử nhân hóa học của trường Đại học Tổng hợp, vị lãnh đạo tiếp tục đi du học Áo để mở rộng kiến thức chuyên môn. Ông giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DGC từ tháng 5/2007 cho đến nay.