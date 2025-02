Không chỉ ô tô, công an yêu cầu các chủ xe máy có biển số dưới đây nhanh chóng đến đóng phạt 'nguội' theo Nghị định 168

Theo danh sách Công an thành phố Bắc Giang công bố, qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 6/1/2025 đến 12/1/2025 , Công an thành phố Bắc Giang đã phát hiện 127 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có 25 trường hợp vượt đèn đỏ, 29 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường, 28 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 26 trường hợp rẽ trái tại nơi có biển cấm, 19 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.

Trong danh sách phạt nguội có các xe máy biển số sau:

Vi phạm vượt đèn đỏ

98B2-503.04; 98B3-761.38; 98B3-563.95; 98B3-913.34; 98M8-7917; 98B3-393.69; 98B3-910.14; 98B3-246.00; 98B3-495.14; 98B3-964.63; 98G1-035.12; 98B3-297.30; 98B3-274.71; 98B1-406.47; 98B3-922.91; 98K1-077.27; 98B3-376.58; 98B3-799.62; 98G1-090.81;

Không đội mũ bảo hiểm

98M1-328.18; 98AF-092.77; 98B3-848.69; 98AA-104.89; 98B3-659.64; 98B3-821.38; 98AK-018.83; 98G1-110.43; 98B3-883.28; 98B1-559.59; 98C1-212.63; 98AA-118.17; 98B3-819.65; 98B1-129.13; 98E1-805.84; 98AA-091.06; 98B3-904.65; 98E1-798.96; 98B3-979.34; 98AA-096.37; 98E1-415.63; 98G1-035.12; 98G1-035.12; 98B3-793.34; 98E1-714.78; 98F1-451.04; 98B3-187.55; 98B3-929.96.

Chạy quá tốc độ quy định

98AG-046.69; 12H1-163.23; 98B2-26452; 99S1-5735; 98B1-336.51; 98G1-133.78; 98M1-198.88; 98B3-851.04; 98E1-201.71; 98G1-095.67; 98E1-808.98; 98B1-497.17.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa đã có thông báo kết quả phát hiện xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố từ ngày 11.12.2024 đến 20.12.2024.

Danh sách tổng cộng 99 phương tiện, bao gồm ôtô và xe máy. Các hành vi phổ biến bị xử phạt nguội là "Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông", "Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô", "Chở người ngồi trên xe không đội mũ".

Danh sách xe máy bị xử phạt nguội như sau:

Công an lưu ý từ ngày 1.1.2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành.

Theo đó, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước như người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng (mức cũ là 4-6 triệu đồng), đối với người điều khiển mô tô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (mức phạt cũ là 800 nghìn - 1 triệu đồng).

Công an yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an nơi phát hiện phạt nguội hoặc đến Công an cấp huyện nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định.

Quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, người vi phạm không đến Công an để giải quyết vụ việc vi phạm hoặc Công an chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý của Công an cấp huyện nơi cư trú của người vi phạm thì Công an sẽ tiến hành cập nhật thông tin phương tiện giao thông vi phạm lên trang Thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông và gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông cho cơ quan đăng kiểm (đối với phương tiện quy định phải đăng kiểm).

Công an đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông, vì sự an toàn cho mình và cho người khác.