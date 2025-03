Không còn Công an cấp huyện, người dân có thể làm thẻ căn cước, đổi giấy phép lái xe ở đâu?

Thông tin về công tác cấp, đổi thẻ căn cước được Thiếu tướng Phùng Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - nếu tại cuộc họp báo của Bộ Công an diễn ra vào ngày 28/2. t

Theo đó, Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, cho biết trước đây công tác cấp căn cước, căn cước công dân ở địa phương được thực hiện tại 2 cấp, bao gồm Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp tỉnh và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội của công an cấp huyện.

Từ ngày 1/3, sau khi kết thúc hoạt động của công an cấp huyện, C06 đã tham mưu Bộ Công an chuyển chức năng cấp các loại giấy tờ nêu trên về công an xã .

"Nguyên tắc là các địa phương chọn một địa điểm phù hợp, thuận tiện cho người dân để cấp căn cước", ông Thắng cho hay. 

Hiện C06 đang hoàn thiện pháp lý, tham mưu Bộ Công an đầu tư trang thiết bị, máy móc và đào tạo cán bộ, chiến sĩ Công an xã, đảm bảo việc cấp căn cước không ảnh hưởng đến người dân.

Sau ngày 1/3, Bộ Công an sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý đối với quy trình cấp căn cước đối với công an cấp xã, sau đó Bộ Công an sẽ đầu tư các trang thiết bị, máy móc đào tạo cán bộ để đáp ưng được yêu cầu cấp căn cước công dân ở công an cấp xã.

Ngoài ra, từ ngày 1/3, người dân có thể đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn, nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố để làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe (GPLX).

Lệ phí mỗi lần đổi, cấp lại GPLX là 135.000 đồng. Người dân được nhận kết quả sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Thông tin về GPLX sẽ được cập nhật trên VNeID và trang tra cứu thông tin GPLX của Cục Cảnh sát giao thông sau 3 ngày tiếp nhận hồ sơ. 

Ngoài ra, người dân có thể đổi thẻ CCCD và GPLX qua hình thức online, cụ thể:

(*) Đổi thẻ Căn cước online:

Bước 1: Truy cập vào trang chủ của cổng Dịch vụ công Bộ Công An. Sau đó, tiến hành đăng nhập bằng tài khoản VNeID để thực hiện đăng ký cấp đổi Căn cước.

Bước 2: Điền thông tin tài khoản của bạn vào Đăng nhập -> Chọn mục Nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 3: Nhập vào mục từ khoá Căn cước -> Nhấn chọn Tìm kiếm -> Chọn tiếp vào mục Cấp đổi thẻ Căn cước.

Bước 4: Nhấn chọn tiếp vào mục Nộp hồ sơ -> Điền thông tin cá nhân -> Chọn mục lý do  bạn sẽ thấy phần Đổi thẻ Căn cước khi đủ 25, 40 và 60 tuổi

Bước 5: Chọn nơi cấp, đổi Căn cước -> Sau khi hoàn tất hết thông tin, chọn Gửi yêu c ầu đăng ký đổi thẻ Căn cước

Sau khi hồ sơ được gửi thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển đến cơ quan Công an nơi công dân đăng ký để tiếp nhận, xử lý. Công dân nhận thẻ căn cước tại cơ quan Công an nơi đăng ký làm thủ tục hoặc tại địa chỉ công dân đăng ký nhận kết quả.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, người dân đến cơ quan công an đã đăng ký lịch để thu thập vân tay, chụp ảnh khuôn mặt, thu nhận ảnh mống mắt, giọng nói và thực hiện thủ tục tiếp theo theo hướng dẫn.

(*) Đổi GPLX ô tô qua online



Bước 1:  Truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Đường bộ Việt Nam tại https://dvc4.gplx.gov.vn/p/hom...

Bước 2: Nhấn nút "Đổi giấy phép lái xe" tại giao diện trang web hiện ra.

Bước 3: Bạn có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử hoặc tài khoản cổng dịch vụ công để đăng nhập vào hệ thống. Với người dùng cá nhân, bạn chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an dành cho Công dân.

Bước 4: Tại trang web đăng nhập, bạn điền số căn cước công dân và mật khẩu dùng để đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên smartphone.

Bước 5: Sau khi hoàn tất bước đăng nhập vào trang web dịch vụ công của Cục Đường bộ, bạn khai báo các thông tin cá nhân vào khung tương ứn g

Bước 6: Bạn đính kèm ảnh chụp chân dung (nền xanh, cỡ 3x4), ảnh chụp 2 mặt GPLX và CCCD, đánh dấu cam kết thông tin khai báo là chính xác và nhấn nút "Tiếp tục".

Bước 7: Tại bước tiếp theo, bạn chọn " Nhận kết quả tại nhà" và điền đầy đủ thông tin người nhận để bưu điện gửi GPLX mới về tận địa chỉ đã khai báo.

Nếu hồ sơ hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo "Nộp hồ sơ thành công". Bạn có thể nhấn vào nút "Xem hồ sơ của tôi" trên giao diện trang web để xem tình trạng xử lý của hồ sơ. Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận được email và tin nhắn yêu cầu thanh toán lệ phí cấp đổi GPLX. Người dùng tiến hành thanh toán lệ phí chậm nhất 3 ngày sau khi đã nộp hồ sơ.