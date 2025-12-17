Không còn hỏi tiền COD, lừa đảo shipper nay dùng kịch bản mới khiến người nhận tự sập bẫy

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội và trong các hội nhóm mua sắm, nhiều người liên tục phản ánh việc nhận được những cuộc gọi lạ tự xưng là shipper giao hàng. Điều đáng nói, thủ đoạn lần này không còn dừng lại ở những chiêu quen thuộc như “có đơn cần thanh toán”, mà đã được biến tấu tinh vi hơn, đánh thẳng vào tâm lý hoang mang của người nghe.

Theo phản ánh, các đối tượng lừa đảo thường gọi điện thông báo rằng đơn hàng đã được giao và đã thanh toán thành công. Nghe qua tưởng như vô hại, nhưng chính chi tiết này lại khiến nhiều người chủ quan, nghĩ rằng chỉ là cuộc gọi xác nhận thông tin thông thường.

Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng bắt đầu dựng lên một kịch bản rắc rối: người gọi tự nhận là shipper, liên tục xin lỗi vì đã “chuyển nhầm đơn hàng vào tài khoản nội bộ”. Đây được mô tả là loại tài khoản dành riêng cho shipper hoặc thành viên hệ thống. Vì sự nhầm lẫn này, người nhận hàng bị hệ thống hiểu lầm là nhân viên giao hàng và có nguy cơ bị trừ tiền tự động mỗi tháng, với số tiền được đưa ra từ vài triệu đồng.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng thường tỏ ra lo lắng, cầu khẩn nạn nhân “giúp hủy đăng ký” để tránh rắc rối cho cả hai bên. Sau cuộc gọi đầu tiên, nạn nhân sẽ tiếp tục nhận được tin nhắn xác nhận, kèm theo số “tổng đài hỗ trợ” để xử lý sự cố.

Ở cuộc gọi tiếp theo, một người khác xuất hiện với vai trò “nhân viên chăm sóc khách hàng”. Người này có thể đọc chính xác tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và giá trị đơn hàng trước đó, khiến nạn nhân càng thêm tin tưởng. Sau đó, họ tiếp tục khẳng định nếu không thao tác hủy đăng ký, hệ thống sẽ tự động khấu trừ tiền hằng tháng.

Dù nhiều người khẳng định bản thân chưa từng đăng ký hay tham gia bất kỳ dịch vụ nào, các đối tượng vẫn kiên trì thuyết phục, liên tục nhấn mạnh vào cụm từ “tài khoản nội bộ”, “trừ tiền tự động”, “đã kích hoạt hệ thống”. Khi nạn nhân bắt đầu hoang mang, bước cuối cùng của bẫy lừa đảo mới được đưa ra: yêu cầu truy cập đường link lạ hoặc làm theo hướng dẫn chuyển tiền để “xác nhận hủy”.

Kịch bản này được dàn dựng nhiều lớp, nhiều vai, kết hợp với việc đánh trúng thói quen giao – nhận hàng online hằng ngày của rất nhiều người. Trong trạng thái lo sợ bị mất tiền, không ít nạn nhân đã làm theo hướng dẫn và phát hiện tài khoản bị rút sạch chỉ sau vài phút.

Điểm cần đặc biệt lưu ý là: không tồn tại bất kỳ hình thức nào cho phép shipper hay đơn vị giao hàng tự động trừ tiền hàng tháng của người nhận. Mọi cuộc gọi sử dụng lý do này đều là dấu hiệu lừa đảo.

Khi nhận được những cuộc gọi bất thường liên quan đến đơn hàng, người mua hàng nên giữ bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập đường link lạ và không thực hiện bất kỳ thao tác tài chính nào theo hướng dẫn qua điện thoại.