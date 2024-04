Không còn tiết kiệm nữa, tỷ phú Zara 88 tuổi vung tiền mua 1 nơi "nghỉ dưỡng tuổi già" cực đắt đỏ: Vừa khỏe mạnh vừa thư giãn

Ông trùm bán lẻ: Nổi tiếng giản dị và kín tiếng

Là một trong những người giàu nhất hành tinh, thế nhưng Amancio Ortega lại chọn cho mình lối sống không hề hào nhoáng. Ông trùm 88 tuổi này hiện là ông vua trong làng thời trang nhanh. Ông từng vượt qua tỷ phú Warren Buffett và lên ngôi giàu nhất thế giới vào tháng 6/2015. Hiện Ortega sở hữu khối tài sản được Forbes ước tính 110,1 tỷ USD, là người giàu thứ 11 thế giới và là một trong những nhà bán lẻ quần áo giàu nhất hành tinh.

Xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên Amancio Ortega đã quen với cuộc sống giản đơn và bình dị. Sau này, dù khối tài sản ngày càng phình to, ông vẫn duy trì thói quen thường xuyên ăn trưa tại căn tin cùng các nhân viên của mình và không thích tiếp xúc nhiều với truyền thông. Chỉ một số ít thông tin riêng tư của ông xuất hiện trên báo chí và hầu hết đều do phóng viên tự thu thập chứ không phải do vị doanh nhân cung cấp.

Người sáng lập Zara là một tỷ phú khá kín tiếng và tiết kiệm. Ảnh: Getty Images

Ngoài những dịp trọng đại, Amancio Ortega thường mặc đồ theo cùng một phong cách: áo thun trắng, áo khoác xanh và quần xám. Những khoản chi đắt đỏ của nhà sáng lập Zara thường là các bất động sản giá trị, chẳng hạn như tòa nhà chọc trời cao nhất Tây Ban Nha Torre Picasso trị giá 536 triệu USD, một tòa nhà chọc trời khác trị giá 551 triệu USD, các khoản đầu tư vào Epic Residences and Hotel ở Miami, một khách sạn ở trung tâm thành phố Chicago với giá 72,5 triệu USD, cùng nhiều khách sạn khác…



Truyền thông cho rằng ông chỉ lái chiếc Audi A8, một chiếc xe được coi là cực kỳ khiêm tốn theo tiêu chuẩn của một tỷ phú. Ông cũng không bay đến những địa điểm hào nhoáng trong kỳ nghỉ để tiêu pha.

Chính vì thế, quyết định bán chiếc siêu du thuyền Drizzle, một chiếc Feadship dài 220 feet với giá gần 68 triệu USD, sau đó "tậu" cho mình chiếc Project 2024, một con tàu dài 236 feet với ba boong rộng rãi, có giá lên tới 200 triệu USD của vị tỷ phú này được xem là "đáng kinh ngạc", theo nhận định của Luxury Launches.

Con tàu hạng sang Drizzle trước đó đã được gia đình Amancio Ortega sử dụng trong hơn một thập kỷ, khám phá rất nhiều ngóc ngách của Địa Trung Hải. Ngoài ra, ông trùm bán lẻ này còn sở hữu một chiếc du thuyền nhỏ hơn, Valoria 2, được đặt theo tên quê hương của mẹ Ortega.

Sau khi bán đi 2 du thuyền cũ, người sáng lập Zara sẽ đón con tàu mới được trang bị cả sân bay trực thăng, hồ bơi rộng 11 feet và bể sục, theo La Voz de Galicia.

Siêu du thuyền Project 2024: Sự lựa chọn của tỷ phú U90

Chiếc tàu Feadship được thiết kế vào năm 2021 với sự cộng tác của Nauta Design. Chủ sở hữu ban đầu được nhà sản xuất mô tả là người "không có kinh nghiệm cũng như không quan tâm đến các khía cạnh kỹ thuật phức tạp của một chiếc tàu mới".

Project 2024 toát lên phong cách vượt thời gian với các cửa sổ lớn, mang đến tầm nhìn ngoạn mục từ mọi ngóc ngách trên du thuyền. Nó sở hữu một dãy phòng chính đầy đủ tiện nghi dành và 9 cabin dành cho 18 khách, hoàn toàn đủ sức chứa để tỷ phú và gia đình, bạn bè được thỏa thích sinh hoạt. Những hình ảnh được tiết lộ cho thấy đây là một chiếc du thuyền bóng bẩy, thanh mảnh nhưng đầy hào khí với những đường nét gọn gàng, không cầu kỳ.

Không gian hấp dẫn nhất của chiếc siêu du thuyền là câu lạc bộ bãi biển rộng rãi được mệnh danh là 'The Island' với sự hiện diện của trung tâm chăm sóc sức khỏe hai tầng sở hữu vô số tiện nghi. Không gian được thiết kế tốt với ban công có thể gập lại, giúp diện tích bề mặt sân ga tăng tới 80%. Đặc biệt, nó cũng là sự lựa chọn hàng đầu cho vị tỷ phú U90 để giữ gìn sức khỏe, tăng cường sức mạnh thể chất trong những ngày lênh đênh trên biển.

Nhờ đó, du khách có một ngày thư giãn bên hồ bơi dài 11m - khu vực cực chill để nằm ườn ra tắm nắng hàng giờ cũng hoàn toàn có thể. Sàn dưới có không gian để cất chứa một số đồ chơi dưới nước, và không gian phòng tắm hơi và phòng mát xa.

Không gian The Island cũng được kết nối chặt chẽ với boong chính phía sau bằng cầu thang dốc nhẹ – một đặc điểm thiết kế có chủ ý giúp người ở trên có thể theo dõi sát sao những người đang chơi đùa bên dưới.

Chia sẻ ý tưởng xây dựng "câu lạc bộ bãi biển The Island" trên tàu, Giám đốc điều hành Feadship Jan-Bart Verkuyl cho biết: "Rất nhiều câu lạc bộ bãi biển đang được xây dựng bên trong du thuyền nhưng chúng tôi cũng thấy các thiết kế không gian mở ngày càng nhiều. Đó là một không gian trang nhã kết nối bạn với mặt biển xung quanh - nơi bạn chắc chắn sẽ muốn dành thời gian chất lượng bên gia đình mình."

Siêu du thuyền được dự đoán sẽ là chốn nghỉ dưỡng an lành và bình yên cho vị tỷ phú 88 tuổi cùng gia đình và bạn bè. Các tiện nghi của chiếc tàu xa hoa cũng được điều chỉnh để phù hợp cho nhà sáng lập Zara được sinh hoạt thoải mái, vừa vui vẻ vừa an toàn.

*Theo Luxury Launches, Top Yatch Design, Boat International...