Không đánh đổi an toàn hàng không vì bất cứ lý do gì

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN ) yêu cầu người khai thác máy bay, tổ chức bảo dưỡng máy bay hạn chế tối đa việc phê chuẩn các sai lệch, hoặc kéo dài thời gian trì hoãn sửa chữa hỏng hóc liên quan đến lĩnh vực khai thác và bảo dưỡng máy bay.

Người khai thác máy bay cần tiến hành rà soát, đối chiếu các quy định về kiểm soát vật phẩm có chứa pin lithium; tăng cường công tác thông báo, nhận diện các vật phẩm có chứa pin lithium cũng như chuyển tải thông tin đảm bảo an toàn một cách chính xác, đầy đủ đối với hành khách đi máy bay.

Các hãng hàng không cần tham khảo tài liệu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) để xây dựng quy trình xử lý tình huống xảy ra trong quá trình khai thác. Các cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra giám sát an toàn khu bay , xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến an toàn khai thác khu bay.

Các tổ chức, cơ quan, hãng hàng không, tổ chức bảo dưỡng, huấn luyện, khai thác cảng hàng không, điều hành bay, cung cấp dịch vụ hàng không nghiêm túc thực hiện các giải pháp, khuyến cáo, hướng dẫn được chỉ rõ tại các Kết luận của Hội đồng kiểm soát rủi ro an toàn hàng không (ASRMC).

Cục HKVN yêu cầu rà soát, cập nhật, bổ sung chính sách, tiêu chuẩn, kinh nghiệm của nhân viên hàng không trong từng vị trí của tổ chức, đảm bảo duy trì đầy đủ số lượng và chất lượng nhân viên trong dây chuyền khai thác, tuân thủ thời gian làm nhiệm vụ nghỉ ngơi đối với tất cả nhân viên trong hệ thống.

Chỉ thị nhấn mạnh tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ, nhận diện và đánh giá rủi ro nhằm kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế trong hệ thống, các yếu tố ảnh hướng đến an toàn như: Chướng ngại vật tại cảng hàng không sân bay... để chủ động khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Được biết, trong năm ngoái hoạt động vận tải hàng không dân dụng Việt Nam đã có sự phục hồi tích cực. Nổi bật là đợt cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngành hàng không đã điều hành an toàn 25.328 chuyến bay với tổng sản lượng đạt trên 2,5 triệu hành khách (tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2024).

Cùng năm, đoàn thanh sát an toàn hàng không toàn cầu USOAP của ICAO đã thực hiện đánh giá tổng thể năng lực đảm bảo an toàn của toàn ngành HKVN và ghi nhận điểm trung bình chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) trong công tác đảm bảo an toàn của toàn ngành HKVN đạt 78,14% tăng 12,58% so với kết quả đánh giá năm 2016 (65,56%).

Cục HKVN kỳ vọng trong năm nay, thị trường hàng không dân dụng Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, ngành hàng không vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do thiếu máy bay khai thác. Nguyên nhân là vì ảnh hưởng bởi lệnh triệu hồi động cơ của nhà máy sản xuất Pratt&Whitney khiến đội máy bay A321NEO phải bảo quản dừng bay; nguồn cung ứng thiết bị máy bay vẫn còn rất khó khăn và chậm trễ, giá nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng của biến động chính trị và tình hình xung đột trên thế giới.