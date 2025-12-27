Không để thiếu điện, thiếu hàng hóa trong mọi tình huống

Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 10187/BCT-KHTC về việc triển khai Nghị quyết số 406/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ tháng 11/2025 và Công điện số 241/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, nhóm nhiệm vụ về thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng, Bộ Công Thương giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát, nắm chắc tình hình thị trường, cân đối cung cầu, ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó, cần có giải pháp phù hợp, hiệu quả để ổn định thị trường, giá cả, nhất là xăng dầu, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác; không để xảy ra thiếu xăng dầu, thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phải tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng. Chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, bình ổn thị trường và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo... trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Cục Xuất nhập khẩu tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, nhất là dịp cuối năm và đầu năm mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng trên thị trường quốc tế trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch. Khai thác có hiệu quả các FTA đã ký kết để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

Cùng đó, Cục Xúc tiến thương mại chuẩn bị tổ chức thành công Hội chợ mùa Xuân năm 2026. Đáng lưu ý, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng. Hỗ trợ các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các FTA mà Việt Nam là thành viên, trong đó hỗ trợ về xúc tiến thương mại, kết nối các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, quảng bá sản phẩm, thương hiệu.

Bộ Công Thương đề nghị Cục Công nghiệp chủ động nắm chắc tình hình và có giải pháp phù hợp, hiệu quả phát triển sản xuất; phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới gắn với việc đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cục Điện lực, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia Chỉ đạo các đơn vị liên quan công bố phương thức vận hành hệ thống điện đến năm 2026 bảo đảm cung cấp điện và vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; không để xảy ra thiếu điện trong mọi tình huống.

Bộ Công Thương giao Vụ Chính sách thương mại đa biên Đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026 với các đối tác nhiều tiềm năng (như GCC, Pakistan, Ai Cập, MERCOSUR, Algeria, Kuwait, Trung Đông, Brazil, Nam Mỹ...) và tổ chức khai thác có hiệu quả FTA đã ký kết Vụ Phát triển thị trường nước ngoài.

Tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Chỉ đạo hệ thống thương vụ ở nước ngoài tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. Cùng đó, tập trung hỗ trợ các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các FTA mà Việt Nam là thành viên; trong đó, có hỗ trợ về thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, kết nối các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối ở thị trường nước ngoài, quảng bá sản phẩm, thương hiệu.

Nhóm nhiệm vụ về phòng chống thiên tai, Bộ Công Thương yêu cầu Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiếp tục rà soát quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ chứa, xả lũ của hệ thống thủy điện, bảo đảm an toàn, hiệu quả ứng phó trong trường hợp khẩn cấp...