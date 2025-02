Không đủ tiền mua chung cư, người thuê nhà cũng “méo mặt” vì giá cao

Giá thuê chững lại nhưng vẫn neo cao

Theo khảo sát, thời điểm sau tết Ất Tỵ, mức giá cho thuê nhiều dự án chung cư ở Hà Nội có dấu hiệu chững lại.

Đơn cử tại khu đô thị Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm), theo thông tin khảo sát từ môi giới, những căn hộ 1 phòng ngủ có mức giá thuê mỗi tháng dao động 7-10 triệu đồng, 2 phòng ngủ khoảng 10-14 triệu đồng. Hay những căn 3 phòng ngủ có giá thuê khoảng 14-17 triệu đồng. Nhìn chung, mức giá này gần như không thay đổi nhiều so với thời gian trước tết.

Theo chị Thu Minh môi giới cho thuê căn hộ tại Vinhomes Smart City do có nguồn cung cho thuê mới từ chủ đầu tư và khách hàng trước đó, nên giá thuê tại dự án thời gian qua đã giữ được sự ổn định.

Tương tự tại quận Nam Từ Liêm, giá thuê căn hộ của dự án The Matrix One cũng không chênh lệch so với cuối năm ngoái. Căn 2 phòng ngủ tại dự án được cho thuê với mức giá 18-25 triệu đồng/tháng và 30-35/tháng triệu đồng đối với những căn 3 phòng ngủ (tùy nội thất, diện tích, vị trí cụ thể).

Hay thông tin từ môi giới ở khu vực Cầu Giấy, mức giá cho thuê đối với căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Nine đang dao động 18-22 triệu đồng/tháng và 3 ngủ dao động 24-30 triệu đồng/tháng, tùy thiết kế nội thất. Mức giá trên cũng không thay đổi nhiều trong khoảng 5-6 tháng nay.

Còn tại khu chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai), giá cho thuê cũng được giữ nguyên 8-8,5 triệu đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, nội thất cơ bản.

Lịch sử biến động giá cho thuê căn hộ chung cư HH Linh Đàm gần như không thay đổi trong vòng 1 năm trở lại đây (Nguồn: Batdongsan.com).

Giá thuê căn hộ ở Hà Nội thời gian qua không ghi nhận tăng giá, nhưng mặt bằng chung giá thuê tại đây vẫn thuộc ngưỡng cao so với nhiều khu vực khác.

Theo báo cáo thị trường mua bán và cho thuê căn hộ tại 15 thành phố lớn ở châu Á của Global Property Guide - đơn vị nghiên cứu tại 60 quốc gia ở 4 châu lục, có trụ sở chính tại Bắc Âu cho thấy: Tính đến đầu tháng 2, Seoul (Hàn Quốc) giữ vị trí số một với chi phí thuê căn hộ đắt đỏ lên đến 3.500 USD (khoảng 88 triệu đồng) cho căn một phòng ngủ/tháng. Theo sau lần lượt là Singapore 2.826 USD (khoảng 70 triệu đồng) và Hong Kong 2.100 USD (hơn 52 triệu đồng).

Hà Nội đứng thứ 11 về giá thuê căn hộ đắt đỏ trong khu vực. Người thuê phải chi khoảng 525 USD (hơn 13 triệu đồng) cho căn hộ một phòng ngủ mỗi tháng. Với căn hai phòng ngủ, giá thuê trung bình lên đến 715 USD (18 triệu đồng). Mức này được Global Property Guide tính dựa trên giá rao cho thuê trung bình tại các quận trung tâm và huyện Gia Lâm trên nền tảng rao tin địa ốc trực tuyến tại Việt Nam.

Cũng theo báo cáo tâm lý người thuê nhà mới đây của Batdongsan.com.vn chỉ ra, giá thuê chung cư trung bình tại Thủ đô khoảng 19 triệu đồng/tháng (tăng hơn 10% so với đầu năm 2024). Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, mức thuê trung bình là 14 triệu đồng/tháng (giảm khoảng 28% so với đầu năm 2023).

Giá bán tăng mạnh kéo theo giá thuê

Ông Phạm Đức Toản - Tổng giám đốc EZ Property cho biết, giá căn hộ tăng mạnh trong năm qua đã kéo giá thuê leo thang. Tỷ suất sinh lời cho thuê cao giúp phân khúc căn hộ được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Năm qua, giá nhà tại nhiều dự án liên tục leo thang, 40-50% sau một năm, khiến không ít chủ nhà tăng giá thuê nhằm "giữ giá trị cho tài sản".

Theo số liệu mới nhất của Savills Việt Nam, giá chào bán chung cư sơ cấp ở Hà Nội năm 2024 đạt 75 triệu đồng/m2, tăng 9% theo quý và 29% theo năm.

Số liệu Savills cũng chỉ ra, kể từ năm 2020, giá bán thứ cấp trung bình tăng 22% mỗi năm. Trong đó, hạng C ghi nhận mức tăng cao nhất đạt 26% mỗi năm, tiếp theo là Hạng B với 20% và Hạng A với 19%.

Nhận định về xu hướng thị trường chung cư Hà Nội trong năm 2025, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao của Savills cho biết, nguồn cung mới toàn thị trường dự kiến đạt 25.200 căn hộ, trong đó căn hộ hạng B tiếp tục dẫn đầu, chiếm 88% nguồn cung thị trường. Nguồn cung này chủ yếu vẫn tập trung tại các đại đô thị lớn của thủ đô.

Nguồn cung căn hộ 2025 chủ yếu vẫn tập trung tại các đại đô thị lớn của Thủ đô.

Cũng theo bà Hằng, sự lệch pha cung cầu, phần lớn nguồn cung tập trung ở phân khúc căn hộ hạng B, căn hộ hạng A (cao cấp, hạng sang) dẫn tới giá chung cư khó giảm trong năm 2025 và có xu hướng đi ngang hoặc tăng.

Dự báo diễn biến chung cư trong năm nay, CBRE cho biết năm 2024 giá chung cư thứ cấp tại Thủ đô đã tăng hơn 26% - mức cao nhất ghi nhận từ trước đến nay, đạt trung bình 48 triệu đồng mỗi m2. Tuy vậy, đà tăng này có xu hướng chậm lại trong 2025.

Tương tự, One Housing - đơn vị dịch vụ bất động sản do Masterise Homes và Techcombank hậu thuẫn cho biết, lượng giao dịch chuyển nhượng có thể giảm 5% sau khi đã tăng mạnh năm ngoái. Tuy nhiên, mặt bằng giá vẫn có xu hướng neo cao.

Là môi giới ở khu vực quận Nam Từ Liêm - chị Huế chia sẻ: “Sau tết năm nay, căn hộ cho thuê trên địa bàn có mức giá khá tốt. Nhìn chung, thời gian sắp tới giá thuê căn hộ chung cư cũng sẽ không thay đổi nhiều và giữ được sự ổn định như hiện tại”.