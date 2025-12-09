Không hổ là mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất Trung Quốc

Ngày 6/12, Lưu Diệc Phi gây chú ý mạnh mẽ khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo thon gọn hơn sau khi được cho là đã giảm khoảng 7 kg.

Tại chặng đua F1 Abu Dhabi 2025, nữ diễn viên chọn phong cách techwear khỏe khoắn. Cô diện váy đen không tay của Louis Vuitton, phối cùng kính râm, thắt lưng kim loại, boots cổ thấp và kiểu tóc buộc đuôi ngựa cao. Thiết kế váy ôm sát giúp tôn lên thân hình mảnh mai, còn những hình ảnh chưa chỉnh sửa cho thấy đôi chân dài săn chắc, làn da sáng và phần xương quai xanh rõ nét.

Sự xuất hiện lần này khiến nhiều khán giả kinh ngạc, nhất là khi so với hình ảnh của cô trong năm 2024. Trước đó, Lưu Diệc Phi từng vướng tranh cãi vì tăng cân, thậm chí bị chế giễu tại một sự kiện ở Rome khi trang phục phải chỉnh sửa do khóa kéo gặp sự cố. Các nguồn tin cho biết cô đã nỗ lực kiểm soát cân nặng và giảm được khoảng 7 kg từ đầu năm.

Trong loạt ảnh đăng trên trang cá nhân, gương mặt rạng rỡ của nữ diễn viên tiếp tục nhận được vô số lời khen trên Weibo. Người hâm mộ nhận xét làn da của cô “mịn như mochi”, hồng hào và trông tràn đầy sức sống.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 tại Vũ Hán. Sau thời gian sống ở Mỹ, cô trở lại Trung Quốc năm 15 tuổi và được đặc cách vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành sinh viên trẻ nhất của khóa Biểu diễn năm 2002. Từ đó, cô ghi dấu ấn với nhiều vai diễn nổi bật trong Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, Hoa Mộc Lan, Đi về nơi có gió, và mới đây là Câu chuyện Hoa Hồng.

Cách đây không lâu, một bảng xếp hạng vừa xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn khi liệt kê 5 gương mặt được cho là đẹp nhất Cbiz.

Dù thiếu vắng nhiều tên tuổi quen thuộc như Cổ Lực Na Trát hay Phạm Băng Băng, danh sách này vẫn gây chú ý bởi toàn những mỹ nhân nổi tiếng, mỗi người mang một nét đẹp rất riêng nhưng đều sở hữu ngũ quan hài hòa, cân đối và khí chất khó trộn lẫn.

1. Lưu Diệc Phi

Đứng đầu bảng là Lưu Diệc Phi – gương mặt được xem như “chuẩn mực nhan sắc” của nhiều thế hệ. Nữ diễn viên gây ấn tượng với đường nét thanh thoát, làn da trắng mịn và đôi mắt phảng phất nét buồn nhẹ. Từ khi nổi danh với Thiên Long Bát Bộ, cô đã được ưu ái gọi là “thần tiên tỷ tỷ” nhờ khí chất trang nhã, thoát tục. Trên màn ảnh, vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi đặc biệt thăng hoa trong các vai cổ trang, khiến hình ảnh của cô trở nên biểu tượng đến mức vị trí số một trong nhiều bảng xếp hạng gần như không thể bị thay thế.

2. Dương Mịch

Xếp ngay sau là Dương Mịch – ngôi sao sở hữu nét đẹp không quá sắc sảo theo chuẩn truyền thống nhưng lại cuốn hút nhờ thần thái nổi bật. Khuôn mặt thanh mảnh, ánh mắt sắc nhưng vẫn mềm mại cùng nụ cười tinh nghịch giúp cô dễ dàng gây ấn tượng. Trong cả phim cổ trang lẫn hiện đại, nhan sắc của Dương Mịch luôn mang lại cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ. Việc cô đứng trên Địch Lệ Nhiệt Ba gây nhiều tranh luận, nhưng vị trí này phần nào phản ánh sức ảnh hưởng bền bỉ của nữ diễn viên trong làng giải trí.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba

Ở vị trí thứ ba là Địch Lệ Nhiệt Ba – đại diện tiêu biểu cho kiểu “đẹp sắc sảo, nhìn một lần là nhớ”. Đặc trưng của người Tân Cương thể hiện rõ trong đôi mắt sâu, sống mũi cao và các đường nét rõ ràng nhưng vẫn cân đối. Trong Trường Ca Hành hay Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, nhan sắc của cô gần như chiếm trọn khung hình. Kiểu đẹp của Nhiệt Ba mang tính “đánh thẳng vào thị giác”, càng xem lâu càng thấy ấn tượng.

4. Angelababy

Angelababy giữ vị trí thứ tư với những đường nét mang hơi hướng lai Tây nổi bật: mắt lớn, mũi cao và nụ cười rất sáng. Dù sự nghiệp diễn xuất gây nhiều ý kiến trái chiều, nhan sắc của cô vẫn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí quốc tế nhờ vẻ đẹp thời thượng, sành điệu. Angelababy đặc biệt hợp với hình tượng tiểu thư sang trọng hoặc công chúa cổ tích, khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành tâm điểm.

5. Triệu Lệ Dĩnh

Khép lại danh sách là Triệu Lệ Dĩnh – mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, tròn đầy và ấm áp. Cô không có chiều cao vượt trội hay nét đẹp góc cạnh, nhưng lại được yêu thích nhờ thần thái gần gũi và đôi mắt to tròn đầy cảm xúc. Trong các tác phẩm như Hoa Thiên Cốt hay Sở Kiều Truyện, khuôn mặt mềm mại của cô rất hợp với vai diễn thuần khiết, trong sáng. Sự dễ mến và “cảm giác an toàn” mà nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh mang lại là lý do cô luôn nằm trong nhóm mỹ nhân được công chúng yêu thích nhất.

