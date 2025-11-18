Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét nhất từ đầu mùa đông, Mẫu Sơn xuống đến 5 độ C

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 18/11, không khí lạnh đã bao phủ hầu hết khu Đông Bắc Bộ. Tại các trạm Bạch Long Vỹ và Lý Sơn, gió Đông Bắc thổi mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trong trưa và chiều nay, khối không khí lạnh tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 3–4, vùng ven biển mạnh cấp 4–5, nơi mạnh nhất có thể lên cấp 6, giật cấp 7.

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa, mưa rào, có nơi kèm theo dông. Thời tiết chuyển rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ cũng có điểm rét đậm. Từ ngày 19/11, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế bắt đầu chuyển lạnh, nơi cao có thể rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 12–15 độ C; vùng núi và trung du 9–12 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Tại Quảng Trị và Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17–19 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét, nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12–14 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9–10, biển động mạnh, sóng cao 3–5m. Khu vực Bắc Biển Đông, gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 7–8, giật cấp 9–10, sóng cao 4–6m. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc giữa Biển Đông xuất hiện gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh. Từ đêm 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến TP.HCM có gió cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 3–5m.

Trong hai ngày 18–19/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì nền nhiệt thấp nhất 12–15 độ, vùng núi và trung du 9–12 độ, vùng núi cao dưới 5 độ; nhiệt độ trung bình 14–16 độ, vùng núi và trung du 13–15 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Riêng ngày 19/11, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế có nhiệt độ thấp nhất 17–19 độ, nhiệt độ trung bình 20–22 độ, nơi thấp hơn ở dưới ngưỡng 20 độ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, khối không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Chiều tối 17/11, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Lạng Sơn và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 18/11.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa nhỏ; gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, riêng khu vực Mẫu Sơn gió mạnh cấp 6-7.

Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao Mẫu Sơn xảy ra rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ phổ biến 10-13 độ C, riêng Mẫu Sơn giảm xuống 5-7 độ C.