Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét nhất từ đầu mùa đông, Mẫu Sơn xuống đến 5 độ C

18-11-2025 - 14:47 PM | Xã hội

Sáng sớm nay 18/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 18/11, không khí lạnh đã bao phủ hầu hết khu Đông Bắc Bộ. Tại các trạm Bạch Long Vỹ và Lý Sơn, gió Đông Bắc thổi mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trong trưa và chiều nay, khối không khí lạnh tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 3–4, vùng ven biển mạnh cấp 4–5, nơi mạnh nhất có thể lên cấp 6, giật cấp 7.

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa, mưa rào, có nơi kèm theo dông. Thời tiết chuyển rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ cũng có điểm rét đậm. Từ ngày 19/11, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế bắt đầu chuyển lạnh, nơi cao có thể rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 12–15 độ C; vùng núi và trung du 9–12 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Tại Quảng Trị và Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17–19 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét, nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12–14 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9–10, biển động mạnh, sóng cao 3–5m. Khu vực Bắc Biển Đông, gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 7–8, giật cấp 9–10, sóng cao 4–6m. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc giữa Biển Đông xuất hiện gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh. Từ đêm 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến TP.HCM có gió cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 3–5m.

Trong hai ngày 18–19/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì nền nhiệt thấp nhất 12–15 độ, vùng núi và trung du 9–12 độ, vùng núi cao dưới 5 độ; nhiệt độ trung bình 14–16 độ, vùng núi và trung du 13–15 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Riêng ngày 19/11, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế có nhiệt độ thấp nhất 17–19 độ, nhiệt độ trung bình 20–22 độ, nơi thấp hơn ở dưới ngưỡng 20 độ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, khối không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Chiều tối 17/11, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Lạng Sơn và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 18/11.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa nhỏ; gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, riêng khu vực Mẫu Sơn gió mạnh cấp 6-7.

Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao Mẫu Sơn xảy ra rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ phổ biến 10-13 độ C, riêng Mẫu Sơn giảm xuống 5-7 độ C.

Theo PV

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội ra thông báo, người dân đang sở hữu xe máy cũ phải lưu ý

Công an Hà Nội ra thông báo, người dân đang sở hữu xe máy cũ phải lưu ý Nổi bật

Mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026: Người lao động cần biết ngay!

Mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026: Người lao động cần biết ngay! Nổi bật

Hà Nội chìm trong mưa lạnh, đường phố kẹt cứng từ sáng sớm

Hà Nội chìm trong mưa lạnh, đường phố kẹt cứng từ sáng sớm

14:37 , 18/11/2025
Gần 800 thủ tục hành chính sẽ thay đổi: Hàng loạt giấy tờ quan trọng có thể… "không cần mang theo" từ 1/1/2026

Gần 800 thủ tục hành chính sẽ thay đổi: Hàng loạt giấy tờ quan trọng có thể… "không cần mang theo" từ 1/1/2026

14:11 , 18/11/2025
Công an TP HCM truy nã Hứa Xường, em ruột đại gia Hứa Thị Phấn

Công an TP HCM truy nã Hứa Xường, em ruột đại gia Hứa Thị Phấn

13:46 , 18/11/2025
Thông báo khẩn tới 8 tỉnh, thành

Thông báo khẩn tới 8 tỉnh, thành

13:37 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên