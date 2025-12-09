Không muốn tin đây là Hồng Đăng

Mạng xã hội những ngày qua đang xôn xao vì một đoạn video TikTok về Hồng Đăng bất ngờ hot trở lại. Chỉ trong thời gian ngắn, clip đã thu về lượng tương tác lớn nhờ diện mạo gây sốc của nam diễn viên: đầu trọc lốc, làn da ngăm đen - tất cả hoàn toàn đối lập với hình ảnh điển trai, bảnh bao, lịch lãm mà khán giả quen thuộc suốt nhiều năm qua. Nhiều netizen còn thú nhận, nếu không đọc phần hashtag, họ tuyệt đối không thể tin người trong video lại chính là Hồng Đăng.

Hoá ra, đoạn clip gây bão ấy chính là hình ảnh Hồng Đăng trong vai người lính trong Tiếng Cồng Định Mệnh - bộ phim điện ảnh ra mắt năm 2004, chuyển thể từ tiểu thuyết Khúc Tráng Ca Cuối Cùng của nhà văn Chu Lai. Tác phẩm do cố NSND Nguyễn Khắc Lợi và NSND Lê Thi đồng đạo diễn, thuộc loạt phim được Nhà nước đặt hàng cùng thời với Giải Phóng Sài Gòn hay Đường Lên Điện Biên. Dù đã tròn 21 năm, bộ phim khi xem lại vẫn còn nguyên sự mới mẻ và sức nặng.

Tiếng Cồng Định Mệnh tái hiện cuộc đấu trí đầy hiểm nguy giữa quân ta và địch tại chiến trường Tây Nguyên, xoay quanh trận đánh Buôn Ma Thuột - bước ngoặt mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh, dẫn đến mùa xuân thống nhất năm 1975. Không đi theo lối mô tả ca ngợi một chiều, tác phẩm đào sâu vào những xung đột tâm lý, những mối quan hệ phức tạp của những con người ở hai đầu chiến tuyến. Sự hào hùng đan xen tính hiện thực khốc liệt, không phô trương, không tô hồng.

Bộ phim sở hữu nhiều phân cảnh căng thẳng, nghẹt thở với tiếng súng, tiếng bom rung chuyển, cùng những đại cảnh hoành tráng phác hoạ quy mô của chiến trường. Song song đó là những khoảnh khắc lãng mạn, trữ tình, thậm chí dí dỏm, vừa đủ để cân bằng cảm xúc người xem. Hơn hai thập kỷ trôi qua, Tiếng Cồng Định Mệnh vẫn khiến khán giả rưng rưng, nở nụ cười, và không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của Tây Nguyên thời bấy giờ.

Dù diễn xuất và đài từ của Hồng Đăng lúc ấy còn một số hạn chế, đây lại chính là những viên gạch đầu tiên đặt nền cho hành trình diễn xuất vững vàng sau này của anh. Người hâm mộ vừa bất ngờ, vừa thích thú khi được thấy một Hồng Đăng 20 tuổi trẻ trung, mặt non choẹt.

Hồng Đăng (sinh năm 1984) là một trong những gương mặt nam chính quen thuộc của phim truyền hình Việt suốt hơn 15 năm. Xuất thân từ Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và từng là diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội, anh bắt đầu đóng phim từ giữa những năm 2000 với các tác phẩm như Tiếng Cồng Định Mệnh, Lời Thề Cỏ Non hay Nhật Ký Vàng Anh. Tuy nhiên phải đến Cầu Vồng Tình Yêu (2011), tên tuổi Hồng Đăng mới thực sự bứt phá, đưa anh trở thành “soái ca” mới của màn ảnh nhỏ. Từ đó, anh liên tục ghi dấu ấn qua loạt phim nổi tiếng như Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Mátxcơva - Mùa Thay Lá, Cả Một Đời Ân Oán, Mê Cung, Hướng Dương Ngược Nắng…

Không chỉ đóng đinh với hình tượng lãng tử, Hồng Đăng còn thử sức nhiều dạng vai tâm lý phức tạp, cả chính lẫn phản diện nhẹ. Nhờ ngoại hình điển trai và khả năng nhập vai ổn định, anh trở thành một trong những diễn viên “bảo chứng rating” của VFC trong suốt giai đoạn hoàng kim.

Hiện tại, Hồng Đăng đã tạm ngừng xuất hiện trên phim truyền hình và chuyển hướng sang công việc riêng, trong đó có kinh doanh và lĩnh vực xe hơi. Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi, Hồng Đăng vẫn giữ được sức hút nhất định, mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều nhận được nhiều sự quan tâm, cho thấy hình ảnh “nam thần màn ảnh Việt” một thời vẫn để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả.