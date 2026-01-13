Không phải chạy bộ hay bơi lội, đây mới là môn thể thao kéo dài tuổi thọ hơn cả: Có 5 lợi ích cho sức khỏe nhưng thường bị đánh giá thấp

Cầu lông từ lâu đã trở thành một trong những môn thể thao phổ biến nhất tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Với tính chất đơn giản, dễ chơi, chi phí thấp và không đòi hỏi trang thiết bị phức tạp, cầu lông phù hợp với nhiều đối tượng, từ học sinh, sinh viên cho tới người trung niên và cao tuổi. Người chơi có thể dễ dàng bắt gặp các sân cầu lông tại công viên, khu dân cư, trường học hoặc các trung tâm thể thao.

Tuy nhiên, bên cạnh vai trò là một hình thức vận động giải trí quen thuộc, cầu lông còn được các nghiên cứu khoa học đánh giá là môn thể thao mang lại lợi ích vượt trội cho sức khỏe và tuổi thọ. Đáng chú ý, hiệu quả của cầu lông trong việc giảm nguy cơ tử vong sớm và kéo dài tuổi thọ thậm chí còn cao hơn nhiều bộ môn vốn được xem là “chuẩn mực” cho sức khỏe như chạy bộ hay bơi lội.

Một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Nghiên cứu thúc đẩy sức khỏe UKK (Phần Lan) thực hiện đã theo dõi hơn 80.000 người trong vòng 15 năm. Kết quả cho thấy những người thường xuyên tham gia các môn thể thao dùng vợt, trong đó có cầu lông, có mức giảm nguy cơ tử vong sớm cao nhất so với những người không vận động.

Cụ thể, cầu lông giúp giảm tới 47% nguy cơ tử vong so với nhóm ít vận động. Ngoài ra, những người chơi các môn thể thao dùng vợt còn giảm tới 56% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ – hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới hiện nay. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trong quan niệm phổ biến, chạy bộ và bơi lội thường được xem là những lựa chọn hàng đầu cho sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu cho thấy các môn thể thao dùng vợt làm giảm nguy cơ tử vong (47%). Ảnh: CNN

Không chỉ giúp giảm nguy cơ tử vong, cầu lông còn được ghi nhận là môn thể thao giúp gia tăng tuổi thọ trung bình một cách đáng kể. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Mayo Clinic Proceedings vào tháng 12/2018, trong số các bộ môn thể thao phổ biến, cầu lông mang lại mức tăng tuổi thọ trung bình cao nhất, lên tới 6,2 năm.

Con số này vượt xa nhiều môn thể thao quen thuộc khác như bóng đá (tăng 4,7 năm), đạp xe (3,7 năm), bơi lội (3,4 năm) và chạy bộ (3,2 năm). Các chuyên gia cho rằng sự kết hợp giữa vận động toàn thân, yêu cầu phản xạ nhanh và yếu tố tương tác xã hội chính là những điểm giúp cầu lông tạo ra tác động tích cực vượt trội đối với sức khỏe lâu dài.

5 lợi ích sức khỏe nổi bật của cầu lông:

1. Cải thiện tốc độ phản xạ và sự linh hoạt

Cầu lông là môn thể thao có nhịp độ nhanh, đòi hỏi người chơi phải liên tục di chuyển, quan sát và phản ứng trước các tình huống bất ngờ. Việc luyện tập thường xuyên giúp cải thiện khả năng phản xạ, sự nhanh nhạy và phối hợp giữa tay – mắt – chân. Những kỹ năng này không chỉ hữu ích trong thể thao mà còn hỗ trợ tốt cho sinh hoạt và công việc hằng ngày.

2. Giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe tinh thần và giấc ngủ

Cầu lông giúp cơ thể sản sinh endorphin – hormone tạo cảm giác vui vẻ và thư giãn. Việc chơi cầu lông đều đặn giúp giải tỏa căng thẳng, giảm lo âu sau những giờ làm việc mệt mỏi và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Đặc biệt, môn thể thao này đòi hỏi sự tập trung cao trong từng pha cầu, giúp người chơi tạm thời quên đi những áp lực trong cuộc sống, từ đó cải thiện sự minh mẫn và tinh thần.

3. Nâng cao sức bền tim mạch, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Trung bình, một giờ chơi cầu lông có thể tiêu hao khoảng 400–450 calo, tương đương với một bài tập cardio cường độ cao. Trong quá trình vận động, tim và phổi phải hoạt động liên tục để cung cấp oxy cho các nhóm cơ, từ đó giúp cải thiện sức bền tim mạch và chức năng hô hấp.

Việc tiêu hao năng lượng lớn cũng góp phần hỗ trợ giảm cân, tăng cường trao đổi chất và giúp điều chỉnh lượng cholesterol, đường huyết trong cơ thể.

4. Tăng cường sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động toàn thân

Chơi cầu lông đồng nghĩa với việc vận động gần như toàn bộ cơ thể. Các nhóm cơ ở chân, tay, vai, lưng và cơ lõi đều được kích hoạt liên tục thông qua các động tác chạy, bật nhảy, vung vợt và xoay người. Nhờ đó, cơ bắp trở nên săn chắc, dẻo dai và linh hoạt hơn.

Một nghiên cứu của giáo sư Chu Sâm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Hàng không Dân dụng Quảng Châu (Trung Quốc), cho thấy sau một học kỳ tập luyện cầu lông, các sinh viên tham gia có chỉ số BMI giảm rõ rệt, đồng thời sức mạnh các chi và khả năng vận động được cải thiện đáng kể.

5. Tăng cường kết nối xã hội và kỹ năng giao tiếp

Khác với những môn thể thao có thể tập luyện một mình như chạy bộ hay đạp xe, cầu lông cần có ít nhất một người chơi cùng. Việc chơi đơn, chơi đôi hoặc tham gia các câu lạc bộ cầu lông giúp người chơi mở rộng mối quan hệ, tăng cường giao tiếp và gắn kết cộng đồng.

Các chuyên gia cho rằng yếu tố xã hội này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe tinh thần và góp phần kéo dài tuổi thọ.

(Theo Sohu, CNN)