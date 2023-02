Không phải con ruột, "truyền nhân" của Phở Thìn là doanh nhân sinh năm 2001: Tôi theo ông Thìn nấu phở từ năm 12 tuổi!

Quán Phở Thìn đầu tiên được ông Nguyễn Trọng Thìn mở vào năm 1979, tại số 13 Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Năm 2009, Phở Thìn được một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc ngỏ lời mở chi nhánh tại nước bạn, nhưng sau đó không thành. Phải đến 2019, thương hiệu này mới tiếp tục có những bước tiến thực sự trên thị trường nước ngoài khi đặt chân tới Nhật Bản, Indonesia và Australia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc kinh doanh tại Australia không còn được duy trì.

Tháng 9/2021, Phở Thìn 13 Lò Đúc mở thêm cửa hàng lớn ngay trong Trung tâm hội nghị Quốc tế (Hà Nội). Tại đây, chủ sáng lập thương hiệu - ông Nguyễn Trọng Thìn đồng hành cùng một nhân vật được giới thiệu là Giám đốc điều hành thương hiệu – Đoàn Hải Trung.

Ông Nguyễn Trọng Thìn (trái) – Chủ sáng lập thương hiệu cùng ông Đoàn Hải Trung (phải) – Giám đốc Điều hành thương hiệu

Từ cuối năm 2021 đến nay, Phở Thìn 13 Lò Đúc liên tiếp mở cửa hàng mới tại một số tỉnh, thành tại Việt Nam như Hải Dương, Tp.HCM, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hải Phòng, đồng thời tái mở chi nhánh ở Australia. Các cửa hàng đều có quy mô lớn, kết hợp mô hình ăn uống và cà phê. Tháng 11/2022, thương hiệu này công bố nhận diện mới tại thị trường nước ngoài, với tên Phở VieThin. Tất cả hoạt động mở cửa hàng mới, ký kết với đối tác nước ngoài, Giám đốc Đoàn Hải Trung đều có mặt.

Đoàn Hải Trung (thứ năm từ phải sang) cùng nhân viên cửa hàng Phở Thìn 13 Lò Đúc tại Australia

Fanpage có tick xanh “Phở Thìn 13 Lò Đúc” còn đăng tải một video nói về “bước chuyển giao lịch sử”, giới thiệu Đoàn Hải Trung là “vị truyền nhân” trẻ của ông Thìn , đưa thương hiệu phở này vươn trầm quốc tế.

Sinh năm 2001, thuộc thế hệ GenZ, “hồ sơ” của Đoàn Hải Trung hầu hết là thành tích thời đi học như học sinh chuyên Anh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; đạt học bổng danh dự khoa Kinh tế trường đại học Melbourne (University of Melbourne); ở tuổi 20 đã đạt Cử nhân danh dự ngành Luật doanh nghiệp thương mại đại học Illinois (University of Illinois), Cử nhân danh dự Quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị thương hiệu đaị học London (University of London); đạt chỉ số IQ 143 (top 2% người thông minh nhất thế giới), chứng nhận bởi hiệp hội Mensa Anh Quốc - cộng đồng những người thông minh nhất thế giới.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Đoàn Hải Trung từng chia sẻ: “ Tôi theo ông Thìn nấu phở năm 12 tuổi, và đến thời điểm hiện tại, tôi tự tin là mình hiểu về phở chỉ sau ông” .

Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Phở Thìn Hà Nội có địa chỉ tại số 13, Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội), được thành lập ngày 13/1/2021, ông Nguyễn Trọng Thìn và Đoàn Hải Trung cùng là đại diện pháp luật. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn VieThin – chủ sở hữu fanpage chính thức của thương hiệu, cũng do Đoàn Hải Trung làm đại diện pháp luật.

Chi nhánh Phở Thìn 13 Lò Đúc mới khai trương tại Tp.HCM

Theo tìm hiểu, Đoàn Hải Trung đang xây dựng hệ thống cửa hàng Phở Thìn 13 Lò Đúc theo mô hình nhượng quyền.

“ Mục tiêu phát triển của chúng tôi trong 10 năm tới là tập trung phát triển các thị trường quốc tế, với mong muốn lan tỏa văn hóa truyền thống ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế. C húng tôi chỉ mở mới các điểm bán tại Việt Nam mang tính chất giao lưu, kết nối, với mục tiêu mỗi tỉnh thành 1 cửa hàng. Tuy nhiên, quy mô các cửa hàng này phải lớn, để đáp ứng nhu cầu của thực khách của mỗi địa phương.

10 năm nữa là một câu chuyện dài, tuy nhiên chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho mình nhiều dự định. Chúng tôi vừa ký một biên bản ghi nhớ hợp tác với một đối tác Trung Quốc, với mục tiêu mở 100 điểm bán hàng mới tại quốc gia này.

Bên cạnh đó, mục tiêu tới 2025, chúng tôi sẽ tạo ra một chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo đó, chúng tôi sẽ cung cấp được cho toàn bộ hệ thống tất cả các đầu nguyên vật liệu, thậm chí như thịt, rau, hành,.. để đảm bảo chất lượng đồng đều gần như tuyệt đối”, Đoàn Hải Trung chia sẻ.

Trên thực tế, khi được hỏi về chuyện con cái kế nghiệp, ông Thìn thẳng thắn cho biết hai người con đều không có ý định theo nghiệp của cha, một người làm ở Đài Truyền hình, một người làm cơ quan hành chính.

“Khi nhượng quyền thương hiệu Phở Thìn tôi đều phải “chọn mặt gửi vàng”. Tôi phải thấy được đối tác là những người uy tín, có khả năng và yêu phở thực sự. Đây là cách tôi giữ lại, truyền lại Phở Thìn để thương hiệu này, món ăn này không bị mai một”, ông Thìn nói.