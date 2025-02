Không phải "cứ gầy là khỏe", người hơi mập nhưng có bộ phận này thon gọn sẽ sống thọ hơn

Nghiên cứu mới đây cho thấy người cao tuổi hơi mập nhưng vòng eo thon gọn có nguy cơ tử vong thấp nhất. Vậy làm thế nào để có được vóc dáng lý tưởng và sống khỏe mạnh hơn khi về già?

Ông Giang (61 tuổi, ở Trung Quốc) nổi tiếng là người hoạt bát năng động trong khu phố. Từ hội tập Thái Cực Quyền, cờ tướng đến khiêu vũ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng ông. Thế nhưng gần đây, ông Giang có dấu hiệu bất thường: Da vàng vọt, đi vài bước đã thở hổn hển, leo cầu thang càng không thể. Con cái lo lắng khi thấy ông như vậy liền đưa ông đi khám tổng quát.

Sau hàng loạt xét nghiệm, nguyên nhân nằm ở cân nặng. Hóa ra, ông Giang luôn tin rằng "về già phải gầy mới sống lâu" nên mấy năm nay ông đã cố gắng ăn ít đi, cân nặng từ 65kg giảm xuống còn dưới 50kg (thấp hơn mức khỏe mạnh).

Thế nhưng bác sĩ lại cảnh báo: "Người già không phải cứ gầy là tốt, quá gầy dễ dẫn đến suy dinh dưỡng, giảm sức đề kháng, tăng nguy cơ té ngã, gãy xương...".

Gia đình ông Giang nghe xong vô cùng ngỡ ngàng vì trước giờ vẫn nghĩ "người già gầy một chút thì tốt", không ngờ lại gây hại như vậy. Vậy sự thật là gì?

Về già không phải cứ gầy mới tốt, hơi mập một chút mới sống lâu?

Quan niệm "về già nên gầy một chút mới tốt" đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới nhất lại cho thấy điều ngược lại.

Năm 2024, các nhà nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí European Heart Journal . Nghiên cứu phân tích chỉ số của 5.306 người cao tuổi sống thọ cho thấy, những người hơi mập nhưng vòng eo thon gọn có nguy cơ tử vong thấp nhất . Cụ thể, chỉ số BMI nên nằm trong khoảng 20-26, quan trọng nhất là kiểm soát vòng eo, nam giới dưới 90cm, nữ giới dưới 85cm .

Các chuyên gia chỉ ra rằng, nếu cân nặng quá nhẹ, hệ miễn dịch cũng sẽ bị suy giảm, dễ mắc bệnh và khó hồi phục. Ngược lại, những người hơi mập ít phải đến bệnh viện hơn và hồi phục nhanh hơn.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, diễn viên Kim Tĩnh chia sẻ rằng phụ nữ nên có một chút mỡ. Cô cho biết chính nhờ lớp "mỡ" này mà cô đã có đủ sức khỏe để vượt qua giai đoạn ốm nghén dữ dội khi mang thai. Một bác sĩ tại bệnh viện hạng ba cũng cho biết: "Cùng một mức độ bệnh nặng, người già 70 tuổi nặng 80kg có sức chống chọi với bệnh tật tốt hơn người trẻ 45kg."

Như Giáo sư Trường Y tế Công cộng, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Trung Quốc) đã nói, giá trị của người hơi mập đang ngày càng tăng. "Thay vì tin vào quan niệm 'về già, gầy mới sống lâu', hãy quan tâm hơn đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, cả gia đình cùng nhau rèn luyện sức khỏe".

Chu vi vòng eo nhỏ, tỷ lệ tử vong thấp hơn

Ngoài BMI, các nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả tích cực giữa chu vi vòng eo và tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, tỷ lệ tử vong do tim mạch và tỷ lệ tử vong không do tim mạch. Cụ thể, cứ tăng vòng eo 5cm, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 108%, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng 193% và nguy cơ tử vong do bệnh không tim mạch tăng 110%.

Theo thông tin đưa trên trang Health.tvbs, bác sĩ Huang Xuan chỉ ra rằng người già không nên có bụng to, nếu không tỷ lệ tử vong sẽ tăng lên đáng kể. Nếu hai người cao tuổi có cùng chiều cao và cân nặng, một trong số họ có vòng eo mỏng hơn, thì người đó có nguy cơ tử vong thấp hơn, có nhiều khả năng sống lâu hơn.

Vậy, làm thế nào để người cao tuổi có thể duy trì vóc dáng "hơi mũm mĩm và eo thon gọn"? Huang Xuan đề nghị bắt đầu từ hai khía cạnh:

1. Ăn nhiều protein chất lượng cao

Protein là một thành phần quan trọng của cơ bắp và người cao tuổi nên tăng cường ăn thực phẩm protein chất lượng cao, chẳng hạn như sữa, trứng, thịt nạc, thịt gia cầm, cá, tôm, các sản phẩm từ đậu nành. Ngoài ra, hãy đảm bảo ăn đủ thực phẩm chính, rau và trái cây để đạt được một chế độ ăn uống cân bằng.

2. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày

Theo một nghiên cứu liên quan đến 3,5 triệu người tham gia, béo phì bụng có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ở những người có vòng eo lớn hơn. Các chuyên gia khuyên bạn nên giảm chu vi vòng eo và mỡ nội tạng bằng cách tăng cường hoạt động thể chất. Nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, chẳng hạn như chạy, đi bộ nhanh, bơi lội, đạp xe... Ngay cả khi bạn không bị béo phì ở bụng, tập thể dục thường xuyên có thể là một tác dụng phòng ngừa thừa cân.

Bác sĩ Huang Xuan nhấn mạnh rằng bằng cách duy trì cân nặng vừa phả, giữ vòng eo nhỏ, người cao tuổi không chỉ có thể giảm nguy cơ tử vong mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh khi về già.